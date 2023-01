Les enfants vivant à proximité des aéroports peuvent être exposés à des niveaux toxiques de plomb

C’est ce qu’illustrent les résultats d’une enquête décennale, qui vient d’être publiée dans le magazine PNAS Nexus : « La faute de l’essence au plomb utilisée par les avions à moteur à pistons ».

Les enfants vivant à proximité des aéroports peuvent être exposés sans le savoir à des niveaux toxiques de plomb. Ceci est mis en évidence par les résultats d’une enquête décennale, qui vient de paraître dans la revue scientifique Nexus PNAS par une équipe de recherche de la Colorado State University à Fort Collins, aux États-Unis, qui a constaté la présence de concentrations sanguines de plomb (plombémie) au-delà du seuil de sécurité – 4,5 microgrammes par décilitre (µg/dL), tel que défini par la California Département de la santé publique – dans le sang d’enfants de moins de 6 ans qui, pendant la période d’étude (2011 à 2020), vivaient près de l’aéroport Reid-Hillview dans le comté de Santa Clara, en Californie.

Les risques d’empoisonnement au plomb chez les enfants

Bien que l’exposition au plomb puisse être dangereuse pour n’importe qui – le plomb interfère avec la synthèse de l’hémoglobine, donc l’inhalation provoque une anémie à tout âge – les enfants sont plus sensibles aux effets toxiques de ce métal lourd que, selon la concentration dans l’air inhalé et la fréquence d’exposition (occasionnelle ou chronique), peut déterminer l’apparition de symptômes caractéristiques de l’empoisonnement au plomb, tels que l’irritabilité et la diminution de l’attention, jusqu’à provoquer une encéphalopathie aiguë, un œdème cérébral, un retard mental, une épilepsie, des troubles du comportement agressif, une régression du développement et des douleurs abdominales chroniques.

Blâmez l’essence au plomb utilisée par les avions à moteur à pistons

Malgré les efforts de réduction mis en œuvre ces dernières années aux États-Unis par le biais du Clean Air Act, qui a conduit à l’élimination progressive du plomb tétraéthyle dans l’essence automobile, les scientifiques s’accordent à dire que les émissions de plomb dans les zones adjacentes aux aéroports sont dues à la partie de l’essence au plomb qui est encore utilisé par les avions à moteur à pistons. Aux États-Unis, des chercheurs estiment qu’environ 170 000 avions sont équipés de moteurs à pistons et que l’utilisation de ce carburant aviation représente jusqu’aux deux tiers des émissions de plomb aux États-Unis.

L’analyse a notamment montré que la probabilité qu’un enfant résidant à proximité de l’aéroport de Reid-Hillview ait une plombémie supérieure au seuil de 4,5 µg/dL augmentait à mesure que l’enfant habitait près de l’aéroport. Les chercheurs ont également observé que les niveaux de plomb dans le sang étaient beaucoup plus élevés lorsque les enfants résidaient à l’est (sous le vent) de l’aéroport et que les niveaux sanguins augmentaient à mesure que le trafic d’avions à moteur à piston augmentait et que les quantités d’essence au plomb vendues à l’aéroport augmentaient.

Ces mêmes enfants étaient 2,18 fois plus susceptibles d’avoir une plombémie supérieure au seuil préoccupant. En comparaison, les enfants qui vivaient à un mile ou plus (1,6 km ou plus) de l’aéroport étaient 21,4 % moins susceptibles que leur exemplaire de sang dépasse le seuil préoccupant que les enfants qui vivaient à moins d’un demi-mile (800 mètres) de l’aéroport. l’aéroport.

« Grâce à une batterie de tests, nous avons trouvé des preuves cohérentes que les niveaux de plomb dans le sang des enfants résidant à proximité de l’aéroport sont augmentés par la combustion d’essence d’aviation au plomb. – a déclaré l’auteur principal du document, Sammy Zahran – . Cela indique que nous devrions soutenir les efforts politiques visant à limiter les émissions de plomb de l’aviation afin de protéger la santé et le bien-être des enfants à risque.”.