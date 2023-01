Dévoilé le prochain DLC de Dragon Ball Z Kakarot : combat à mort entre Goku et Piccolo Jr

Le Grand Roi des Démons a péri, mais son influence n’a pas complètement disparu. Avant de mourir, le méchant maléfique crache un œuf, d’où éclot son fils Piccolo Jr. Son Goku l’affrontera dans la 23e édition du tournoi d’arts martiaux, un arc Dragon Ball dont nous profiterons dans le prochain Dragon DLC Ball Z. Kakarot, comme l’a confirmé Bandai Namco lui-même.

La nouvelle est apparue comme une rumeur il y a quelques jours, mais la bande-annonce de lancement de Alone Against Fate, le DLC mettant en vedette Bardock, a confirmé que les rumeurs avaient raison. Comme le contenu du père de Goku, cette deuxième histoire fera partie du nouveau season pass, qui comprendra un troisième DLC non encore dévoilé.

Un adolescent Goku contre Piccolo Jr.

Cela fait quelques années que nous n’avons pas vu le petit Goku pour la dernière fois, mais le temps n’a pas passé en vain. Le garçon est devenu un adolescent qui est bien loin de la version miniature que nous avons rencontrée dans les précédents arcs de Dragon Ball. Le jeune homme a attrapé la poussée de croissance, il est plus grand et beaucoup plus fort. Avant la saga saiyan, le héros devra affronter son destin et se battre jusqu’à la mort contre Piccolo Jr., un ennemi redoutable, même si son cœur n’est pas aussi noir que celui de son père.

Dragon Ball Z Kakarot sortira sa version native de la nouvelle génération dans quelques jours, profitant du lancement du DLC Bardock, disponible dès le 13 janvier. Le RPG développé par Cyberconnect 2 a été initialement publié pour PS4, Xbox One et PC (plus tard sur Nintendo Switch), bien qu’il ait fonctionné sur les systèmes actuels grâce à la rétrocompatibilité. Parallèlement au patch, le jeu bénéficiera d’améliorations graphiques et de performances.

Source | bandai namco