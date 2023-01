Problème d’aéroport 5G : les compagnies aériennes ont désormais jusqu’à l’année prochaine pour le résoudre

Le problème 5G de l’aéroport – où certains avions avec des altimètres radio plus anciens ou défectueux pourraient être confondus par de forts signaux 5G – a entraîné un autre compromis.

Les transporteurs souhaitaient que les compagnies aériennes mettent rapidement à jour leurs équipements, tandis qu’un organisme aéronautique souhaitait que les restrictions actuelles soient pérennisées…

Problème 5G à l’aéroport

Si vous n’êtes pas familier avec le contexte, c’est une histoire plutôt bizarre d’un affrontement embarrassant entre deux agences gouvernementales différentes.

L’adoption généralisée des services de télévision par câble et par fibre a entraîné la disparition effective de la télévision par satellite. Cela signifiait que les fréquences précédemment utilisées pour ces émissions pouvaient être libérées pour une utilisation alternative.

L’utilisation des fréquences radio est contrôlée par la Federal Communications Commission (FCC), qui a décidé que les fréquences étaient adaptées à une utilisation 5G et a vendu aux enchères les droits de les utiliser. Verizon et AT&T ont dépensé conjointement 68 millions de dollars pour acquérir les droits de ce qui était alors appelé la bande C 5G.

Une autre agence gouvernementale, la Federal Aviation Administration (FAA), a semblé découvrir ce fait après l’événement. Il a déclaré qu’il y avait un risque que le spectre de la bande C 5G interfère avec les radioaltimètres.

Les radioaltimètres à bord des avions de ligne et de certains autres aéronefs font rebondir un signal radio sur le sol et chronomètrent le signal de retour pour déterminer l’altitude de l’avion. Ceci est beaucoup plus précis que les altimètres basés sur la pression et est utilisé lors de l’approche finale et de l’atterrissage. Il joue un rôle particulièrement important dans des conditions de mauvaise visibilité.

La FAA avait exprimé des inquiétudes quant aux risques potentiels d’interférences en bande C depuis 2015, mais il semble que l’agence n’ait pas directement les communiquer à la FCC jusqu’à très tard dans la journée.

Le résultat a été une dispute très publique et embarrassante entre les deux. Il semblait clair que seuls les radioaltimètres plus anciens étaient à risque, et il y avait des preuves limitées, même pour ceux-ci. Après une série de propositions de retards et de compromis, il est apparu qu’un accord avait été conclu.

Cela a imposé des restrictions temporaires sur la bande C 5G dans environ 50 grands aéroports et a donné à l’industrie aéronautique jusqu’en juillet 2023 pour vérifier ses avions plus anciens, en mettant à jour les radioaltimètres si nécessaire.

Date limite repoussée à février 2024

Ce que tout le monde pensait être l’accord final s’est avéré ne pas l’être.

En octobre, l’industrie aéronautique a fait valoir que les restrictions temporaires ne faisaient de mal à personne et que les coûts de résolution du problème étaient élevés, alors pourquoi ne pas simplement rendre les limitations de puissance permanentes ?

Cependant, la FAA a rejeté cela, donnant plutôt plus de temps aux compagnies aériennes. Arstechnique rapports.

Aujourd’hui, la FAA a proposé une date limite du 1er février 2024 pour remplacer ou moderniser les altimètres défectueux, qui sont utilisés par les avions pour mesurer l’altitude. Sur 7 993 avions inscrits au registre américain, la FAA a déclaré qu’elle « estime qu’environ 180 avions nécessiteraient le remplacement du radioaltimètre et 820 avions nécessiteraient l’ajout de filtres de radioaltimètre pour se conformer à l’exigence de modification proposée ». Le coût total estimé de la conformité est de 26 millions de dollars […] « Certains radioaltimètres peuvent déjà démontrer une tolérance aux émissions 5G en bande C sans modification », a déclaré la FAA. « Certains peuvent avoir besoin d’installer des filtres entre le radioaltimètre et l’antenne pour augmenter la tolérance d’un radioaltimètre. Pour d’autres, l’ajout d’un filtre ne suffira pas à traiter la susceptibilité aux interférences ; par conséquent, le radioaltimètre devra être remplacé par un radioaltimètre amélioré. »

Une autre option a été écartée par le régulateur de l’aviation. Certains avaient suggéré que puisque le problème était uniquement que les radioaltimètres concernés signalaient une panne, mais fonctionnaient toujours correctement, les pilotes pouvaient-ils simplement être avisés de ne pas être concernés par les alertes aux points problématiques connus ?

La FAA a rejeté cela, déclarant que cela risquait de rendre les équipages aériens insensibles aux avertissements du système, ce qui « peut conduire à un événement catastrophique ».

Photo : Abby AR/Unsplash

