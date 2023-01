Le trou dans la couche d’ozone guérit lentement mais sûrement : « Il pourrait se refermer d’ici 2066 »

Même au-dessus de l’Antarctique, où l’amincissement de la couche d’ozone est plus important, l’élimination progressive et globale des substances nocives produit des effets positifs qui combleront le trou dans environ 43 ans.

Le trou dans la couche d’ozone au-dessus de l’Antarctique en 1987 / Crédit : Programme des Nations Unies pour l’environnement

Le trou dans la couche d’ozone pourrait se refermer complètement d’ici 2066, même au-dessus de l’Antarctique. C’est ce qu’indiquent les résultats d’une nouvelle évaluation scientifique parrainée par les Nations Unies et présentée lundi lors de la 103e réunion annuelle de l’American Meteorological Society en cours à Denver, Colorado. Les données montrent que les produits chimiques appauvrissant la couche d’ozone sont « sur la bonne voie », l’élimination mondiale des produits chimiques appauvrissant la couche d’ozone bénéficiant également à l’atténuation du changement climatique.

La nouvelle évaluation est basée sur des études approfondies, des recherches et des données compilées par un grand groupe international d’experts, qui comprenait des scientifiques de l’Organisation météorologique mondiale (OMM), du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), du National United States Oceanic and Atmospheric (NOAA), la National Aeronautics and Space Administration (NASA) des États-Unis et l’Union européenne.

Le trou dans la couche d’ozone est « sur la bonne voie » pour une récupération complète

Selon des projections, qui complètent le rapport de la NASA et de la NOOA d’octobre 2022, la quantité moyenne mondiale d’ozone à 30 km de haut dans l’atmosphère pourrait revenir aux niveaux de 1980 d’ici 2040, tandis qu’en Antarctique, où l’épuisement provoque la formation annuelle d’un « trou ». de dizaines de millions de kilomètres carrés, la situation pourrait revenir à la normale d’ici 2066, si les engagements du Protocole de Montréal et des amendements ultérieurs qui interdisent le rejet dans l’atmosphère de substances qui endommagent la couche d’ozone continuent d’être respectés.

« Dans la stratosphère supérieure et le trou d’ozone, nous voyons que les choses s’améliorent Paul Newman, scientifique en chef pour les sciences de la Terre au Goddard Space Flight Center de la NASA à Greenbelt, Maryland, a déclaré. Les deux principaux produits chimiques qui « grignotent » l’ozone – le brome et le chlore, dérivés essentiellement du rejet dans l’atmosphère de chlorofluorocarbures (CFC) et de fluorocarbures bromés (halons), ndlr – ont cessé de croître et diminuent » témoignant de l’efficacité du Protocole.

Les niveaux de chlore, selon le rapport, ont chuté de 11,5 % depuis leur pic en 1993, tandis que ceux du brome, qui est plus efficace pour endommager l’ozone bien que présent à des niveaux inférieurs, ont chuté de 14 %, 5 % par rapport au pic de 1999.

La récupération de l’ozone évitera un réchauffement climatique de 0,5°C

Comme indiqué, la nouvelle évaluation indique également que la restauration de l’état de l’ozone qui protège la Terre des rayons ultraviolets du soleil aura également des effets positifs sur l’atténuation du changement climatique, en évitant un réchauffement climatique estimé à 0,3-0,5°C d’ici 2100. sera également due à la mise en œuvre de mesures contenues dans une mise à jour du Protocole de Montréal, adopté en 2016 et connu sous le nom d’amendement de Kigali, avec lequel les pays se sont engagés à réduire progressivement la production et la consommation d’autres composés connus pour avoir un effet puissant sur l’économie mondiale. réchauffement, appelés hydrofluorocarbures (HFC).

« L’action contre l’ozone crée un précédent pour l’action climatique – a déclaré le secrétaire général de l’Organisation météorologique mondiale, le professeur Petteri Taalas dans une note – . Notre succès dans l’élimination progressive des produits chimiques appauvrissant la couche d’ozone nous montre ce qui peut et doit être fait – de toute urgence – pour s’éloigner des combustibles fossiles, réduire les gaz à effet de serre et ainsi limiter la hausse des températures.