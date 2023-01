Cette table en bois cache un cockpit compact pour votre volant et vos pédales

L’un des principaux problèmes rencontrés par de nombreux utilisateurs lors de l’achat d’un pack de volant et de pédales pour jouer à des jeux de simulation est celui de l’espace. Où rangez-vous deux produits d’une telle taille ? Combien de temps durerez-vous sans vous lasser de poser le volant encore et encore sur la table ? Tous ces problèmes ont une solution avec le CoffeeRacer.

Votre volant de simulation toujours disponible

Imaginez que vous puissiez toujours avoir votre configuration de volant et de pédale disponible pour jouer immédiatement à Gran Turismo. C’est plus ou moins ce que propose le CoffeeRacer, puisqu’il s’agit d’une petite table qui cache à l’intérieur une structure pliante qui permet de placer en quelques secondes une configuration volant et pédalier pour pouvoir commencer à jouer.

A première vue cela peut ressembler à une table basse à poser à côté du canapé dans votre salon, mais en réalité c’est un compartiment secret qui vous permettra de concilier votre vie de famille avec celle d’une jeune promesse de conduite virtuelle.

Robuste, mais polyvalent

40 kilos de structure montrent clairement qu’on a affaire à un corps très solide qui ne devrait pas avoir de vibrations pendant qu’on joue. Selon la description du produit, le CoffeeRacer est fabriqué aux Pays-Bas par un fabricant de meubles haut de gamme, de sorte que la qualité des composants est censée être bonne.

Selon vos besoins, vous pouvez choisir entre trois modèles différents. D’une part, il y a les versions qui imitent ou peuvent remplir les fonctions d’un meuble, en pouvant choisir entre la version Table basse ou le support pour plantes (conception de type vertical). L’autre option est celle conçue pour être utilisée dans une salle de jeux où l’esthétique n’a pas trop d’importance, puisqu’il s’agit d’une boîte noire avec des roues que vous pouvez facilement déplacer.

Quels volants puis-je utiliser avec ce système ?

La base de placement vous permettra d’utiliser pratiquement n’importe quel volant sur le marché. Le fabricant a testé des modèles comme le Logitech G923, le Thrustmaster T300 et plusieurs modèles Fanatec, vous pouvez donc mettre n’importe quoi sur la base. Dans le cas où le volant est très profond à cause de l’axe, vous devez le retirer à chaque fois que vous souhaitez plier et récupérer le squelette du CoffeeRacer.

Prix

Le prix officiel du CoffeeRacer est de 1 180 euros pour la version Living (celle qui imite une table), et de 588 euros pour la version Play avec le châssis de la structure.Ils peuvent être achetés directement sur le site CoffeeRacer.

