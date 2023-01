Razer présente sa nouvelle barre de son Leviathan V2 Pro avec IA de suivi des utilisateurs

Razer, la marque bien connue d’accessoires et de matériel axés sur les jeux, a présenté de nombreuses innovations au CES 2023 à Las Vegas, notamment sa nouvelle barre de son Leviathan V2 Pro pour PC avec technologie de faisceau AI pour le suivi de la tête de l’utilisateur. Ainsi, il s’agit de la première barre de son au monde dotée d’une technologie appliquée au suivi des utilisateurs pour une expérience audio 3D plus satisfaisante et réelle, le tout développé en collaboration avec les experts du son THX et Audioscenic.

Voici la nouvelle barre de son Razer Leviathan V2 Pro

« En combinant le son surround à formation de faisceaux avec la technologie de suivi de tête AI, le Leviathan V2 Pro offre un son 3D immersif grâce à la caméra infrarouge intégrée du produit, qui permet le positionnement de l’utilisateur. Cela permet à la barre de son d’adapter les faisceaux audio au positionnement de l’auditeur en temps réel, en s’assurant qu’ils sont toujours au point optimal pour la meilleure expérience audio », détail de Razer.

Avec un son amélioré par la technologie THX Spatial Audio et l’Adaptive Beamforming d’Audioscenic, la nouvelle barre de son 3D de Razer peut être appréciée de deux manières via la technologie THX Spatial Audio : avec les écouteurs virtuels pour une précision de positionnement accrue et avec des haut-parleurs virtuels pour les contenus multicanaux qui nécessitent un grand espace . La barre de son Razer Leviathan V2 Pro est complète avec un subwoofer et la technologie Razer Chroma RGB.

La nouvelle barre de son Razer Leviathan V2 Pro est disponible à partir de ce mois de janvier 2023 au prix de 489,99 euros.

Source | Razer