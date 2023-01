Cuisiner au gaz dégage des polluants dangereux pour la santé : « Il faut des avertissements comme sur les cigarettes »

L’alarme est tirée par un nouveau rapport du CLASP et de l’EPHA : « Les cuisinières d’une cuisinière à gaz normale libèrent des niveaux de dioxyde d’azote (NO2) supérieurs aux seuils de pollution de l’air intérieur ».

La cuisson au gaz avec une cuisine domestique normale libère des polluants dangereux pour la santé. Ceci est mis en évidence par les données d’un nouveau rapport du groupe à but non lucratif pour l’efficacité énergétique CLASP et de l’Alliance européenne pour la santé publique (PHA) qui, avec la contribution technique de l’Organisation néerlandaise pour la recherche scientifique appliquée (TNO), ont mené des recherches sur l’impact de la cuisson au gaz sur la santé et l’environnement, y compris les fours, les plaques de cuisson et les plaques de cuisson.

« La cuisson au gaz dans une cuisine typique sans ventilation mécanique entraîne une pollution intérieure par le dioxyde d’azote (NO2) dépassant les directives de l’Organisation mondiale de la santé sur la qualité de l’air et les normes européennes de pollution de l’air extérieur plusieurs fois par semaine tout au long de l’année» précise le rapport, documentant les résultats des tests de laboratoire qui, en plus du NO2, ont montré que « Les tables de cuisson à gaz libèrent également du monoxyde de carbone (CO), des particules ultrafines et d’autres polluants qui peuvent avoir de graves effets sur la santé, en particulier chez les enfants.”.

Les principaux polluants dégagés lors de la cuisson au gaz

Les risques sanitaires et les impacts atmosphériques des principaux polluants générés par les appareils de cuisson au gaz sont listés ci-dessous :

Dioxyde d’azote (NO2) . Le NO2, souligne le rapport, provoque une variété d’effets nocifs sur les poumons, notamment une augmentation de l’inflammation des voies respiratoires, de la toux et de l’essoufflement, un dysfonctionnement pulmonaire et une augmentation des crises d’asthme, en particulier chez les enfants.

Monoxyde de carbone (CO). Le CO est un polluant dangereux inodore et incolore. Respirer de faibles niveaux de CO peut causer des maux de tête, de l’anxiété ou de la dépression, des vomissements, des évanouissements et la mort. Une exposition à long terme à de faibles niveaux de CO peut causer des problèmes mentaux ou physiques permanents et peut augmenter le risque de démence et potentiellement de maladie de Parkinson.

Protoxyde d’azote (NO). Le NO est l’un des principaux gaz issus de la combustion et est un précurseur du NO2. Le NO n’est pas considéré comme nocif dans les concentrations générées par la cuisson au gaz, il n’y a donc pas de valeurs limites pour le grand public. Cependant, l’ozone peut facilement convertir le NO en NO2. Cela pourrait être là où il y a des appareils générant de l’ozone, tels que des filtres à plasma ou à air ionisé dans les hottes de cuisine.

Méthane (CH4). Le CH4 n’est pas dangereux pour la santé humaine à faible concentration, mais c’est un puissant gaz à effet de serre. Aux États-Unis d’Amérique, on a calculé que les émissions nationales de CH4 des appareils à gaz ont un impact sur le climat comparable aux émissions annuelles de CO2 de 500 000 voitures. Le CH4 contribue à la formation d’ozone troposphérique, qui est associé à une mortalité prématurée.

Particules ultrafines (UFP). Les particules ultrafines sont composées de particules d’un diamètre inférieur ou égal à 100 nanomètres (ou 0,1 micromètre). L’UFP est si petit qu’il pénètre dans le corps par les poumons et se déplace vers tous les organes. Comparé aux PM2,5, il peut provoquer une grave inflammation des poumons et rester plus longtemps dans les poumons.

Matière particulaire (PM2.5). PM2,5 est la fraction massique des particules d’un diamètre allant jusqu’à 2,5 micromètres. Cependant, ils sont suffisamment petits pour pénétrer profondément dans les poumons et les plus petites particules peuvent pénétrer dans la circulation sanguine. La pollution particulaire a des effets néfastes sur la santé allant de

la dysfonction pulmonaire à l’infarctus. Les augmentations à court terme de la pollution par les particules peuvent augmenter les taux de mortalité infantile, en

les maladies cardiovasculaires, les maladies pulmonaires obstructives chroniques, les crises d’asthme et les hospitalisations.

L’impact des polluants émis par la cuisson au gaz

Les estimations indiquent que le nombre d’enfants dans l’UE présentant des symptômes d’asthme survenus au cours des 12 derniers mois en raison de la cuisson au gaz est supérieur à 700 000, soit 12 % des cas d’asthme enregistrés chez les mineurs résidant dans l’Union. « Plus de 100 millions de citoyens de l’UE cuisinent au gaz, dont plus de la moitié de tous les foyers en Hongrie, en France, aux Pays-Bas, en Roumanie et en Slovaquie» indiquent des experts, craignant que la situation ne s’aggrave encore « En raison de la crise énergétique de cet hiver, car les gens réduisent la ventilation pour économiser de la chaleur et de l’argent. »

« Les gens passent la plupart de notre temps à l’intérieur. La qualité de l’air intérieur peut avoir un impact majeur sur notre santé et notre bien-être – a déclaré Christine Egan, PDG de Clasp -. Peu de gens sont conscients des risques nocifs posés par les appareils de cuisson au gaz : cuisiner le dîner pourrait nous exposer à autant de polluants que la fumée secondaire”.

Cependant, contrairement à la fumée de cigarette dont les gens sont conscients des risques, l’appellation « gaz naturel » pourrait laisser penser que ce carburant est propre, sain pour l’environnement et pour un usage domestique. « Les appareils de cuisson au gaz ont besoin d’étiquettes d’avertissement sanitaire comme les paquets de cigarettes Egan a ajouté. Les fonctionnaires de l’UE ont l’obligation de tenir compte de ces risques pour la santé”.