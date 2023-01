Quelle est la popularité de chaque Mac ? De nouvelles données révèlent un mélange surprenant de design (form factor) et de design

Le CIRP publie aujourd’hui un nouveau rapport sur la gamme Mac d’Apple. L’étude a trouvé des résultats intéressants, notamment le Mac le plus populaire parmi ses ordinateurs portables et de bureau, le mélange des ventes des machines d’entrée de gamme aux modèles professionnels, et plus encore.

Le CIRP souligne que les MacBook d’Apple sont le principal moteur de son activité informatique. MacBook Air et MacBook Pro représentent environ les trois quarts des ventes de PC de l’entreprise, tandis que les modèles de bureau ne représentent que 26 %.

Le Mac le plus populaire d’Apple

En ce qui concerne ce qui est le plus populaire entre MacBook Air et MacBook Pro, vous pourriez deviner que c’est l’Air le plus abordable. Mais il s’avère que MacBook Pro est le leader, représentant 54 % des ventes d’ordinateurs portables d’Apple, ce qui en fait également le Mac le plus populaire dans l’ensemble.

Pour les Mac de bureau, l’iMac représente 50 % des ventes, tandis que, de manière quelque peu surprenante, le Mac Pro n’est pas loin derrière avec 43 %.

Fait intéressant, Mac mini et Mac Studio ne représentent qu’une infime partie des ventes d’ordinateurs de bureau Mac à 4 % chacun et une infime partie de la situation dans son ensemble avec seulement 1 % chacun des ventes totales de Mac.

En ce qui concerne le type d’utilisation, le CIRP a constaté que 79 % des personnes interrogées ont déclaré utiliser leur Mac à des fins personnelles, 34 % à des fins éducatives et 49 % à des fins professionnelles.

Par rapport aux données du CIRP de cinq ans plus tôt, ces chiffres étaient en baisse de 6 et 7 % pour le personnel et l’éducation, respectivement, et en hausse de 5 % pour l’utilisation professionnelle.

La prise de Netcost-security.fr

Des résultats intéressants, notamment avec le MacBook Pro leader du MacBook Air. Mais une chose à considérer, Apple vend le MacBook Pro M2 13,3 pouces à 1 299 $ qui ressemble plus au MacBook Air qu’au MacBook Pro 14 ou 16 pouces. C’est probablement considéré comme un ordinateur portable économique par beaucoup, mais il donne toujours la marque «Pro» attrayante.

Si le MacBook Pro à 1 299 $ n’était pas dans la gamme ou n’était pas marqué comme « Pro », MacBook Air serait presque certainement le Mac le plus populaire.

Il est également fascinant de voir le peu d’unités Mac mini et Mac Studio vendues par Apple. Qu’est-ce que tu penses? Quel Mac as-tu ? Partagez vos idées sur nos réseaux sociaux!

