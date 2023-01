iOS 16.2 rompt à nouveau la lecture sans interruption pour les utilisateurs d’Apple Music

iOS 16.2, qui a été rendu public en décembre, semble avoir une fois de plus interrompu la lecture sans interruption pour les utilisateurs d’iPhone et d’iPad. Selon les plaintes d’un certain nombre d’utilisateurs sur les forums d’assistance d’Apple et Reddit, la lecture sans interruption avec l’application Musique a été interrompue depuis la sortie d’iOS 16.2.

iOS 16.2 et lecture sans interruption

La lecture sans interruption, pour ceux qui ne sont pas familiers, c’est quand une chanson passe de manière transparente à la suivante sans interruption. Ceci est particulièrement notable sur les albums créés avec une lecture sans interruption à l’esprit, comme la seconde moitié de Chemin de l’Abbaye par les Beatles ou des bandes sonores musicales telles que Hamiltonainsi que des enregistrements de concerts en direct.

Une chose à noter est que la lecture sans interruption est différente du fondu enchaîné, qui permet à une chanson d’entrer en fondu (augmenter progressivement son volume) tandis que la chanson précédente s’estompe. La lecture sans interruption est prise en charge par Apple sur toutes ses plates-formes depuis des années, tandis que le fondu enchaîné n’est toujours pas pris en charge par Apple Music sur iPhone.

Dans iOS 16.2, cependant, il semble que la lecture sans interruption soit complètement interrompue pour de nombreux utilisateurs d’iPhone et d’iPad. Cela indique qu’il y a un écart de plusieurs secondes entre les chansons, même lorsque l’album était censé être écouté sans interruption. Un utilisateur sur les forums d’assistance d’Apple déclare :

Quelqu’un d’autre a-t-il des problèmes avec la lecture sans interruption sur iOS 16.2 ? (J’ai un iPhone 14 Pro Max, si cela est pertinent.) Toutes les deux chansons d’un album sans interruption, j’obtiendrai un moment de silence entre les pistes, ce qui est vraiment ennuyeux lorsque les chansons sont censées s’enchaîner en douceur.

Un autre utilisateur :

Je ne peux pas croire que nous terminons 2022 et Apple toujours n’ont pas fourni une lecture sans interruption robuste à Apple Music. Une mise à jour iOS corrige le bug, puis une autre arrive et le casse à nouveau. Cela crée une expérience d’écoute si ennuyeuse et désagréable. Compte tenu du montant que nous payons en abonnements, vous espérez que les développeurs Apple auraient pu trouver une solution solide à ce jour et lui accorder l’attention qu’elle mérite.

Les problèmes semblent également s’étendre au HomePod :

Oui j’ai ça aussi. J’utilise le HomePod pour un bruit blanc sans fin pour dormir et c’est tellement ennuyeux que toutes les quelques minutes, il s’arrête pendant une seconde ou deux. Je pensais que cela avait peut-être quelque chose à voir avec la nouvelle mise à niveau de l’architecture HomeKit, mais c’est peut-être juste un problème iOS/HomePod 16.2.

Un certain nombre de plaintes ont également émergé dans plusieurs discussions sur Reddit, où les utilisateurs déplorent l’incapacité d’Apple à prendre en charge la lecture sans interruption sur iPhone et iPad. La fonctionnalité est également toujours ennuyée pour la plupart des utilisateurs dans les dernières versions bêta d’iOS 16.3 et d’iPadOS 16.3.

La prise de Netcost-security.fr

Si tout cela vous semble familier, c’est parce que quelque chose d’étrangement similaire s’est produit avec la sortie d’iOS 15.4 l’année dernière.

Entre des bugs (répétés) comme celui-ci et l’absence de fondu enchaîné, vous devez vous demander s’il existe de graves problèmes de moteur audio sous-jacents affectant Apple Music sur iPhone et iPad. Nous ne savons pas vraiment dans quelle mesure l’architecture Apple Music sur iPhone est basée sur l’héritage de l’époque d’iTunes.

Il existe également un certain nombre d’autres façons d’améliorer l’expérience Apple Music, notamment des mises à niveau importantes des performances, de la fiabilité et de la navigation de l’application Music sur toutes les plates-formes Apple.

Idéalement, Apple apportera des mises à niveau majeures à Apple Music sur iPhone avec la sortie d’iOS 17 cette année, mais les premières rumeurs indiquent qu’iOS 17 n’attirera pas beaucoup d’attention cette année.

Ce bug de lecture sans interruption ne semble pas affecter tout le monde et peut varier en fonction de facteurs tels que le format de fichier et le paramètre de qualité de diffusion que vous utilisez. Avez-vous remarqué ce problème ? Faites le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

