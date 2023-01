Maintenant, nous savons quel est le chien le plus intelligent du monde (et ce n’est pas le border collie)

Grâce à une étude menée auprès d’un millier de chiens de nombreuses races différentes, il a été déterminé quel est le chien le plus intelligent. Le border collie a pris la deuxième place.

Un border collie. Crédit : Pixabay

La race de chien la plus intelligente au monde est le berger belge malinois, une variété de chien de berger officiellement reconnue par la Fédération cynologique internationale (FCI) originaire du pays d’Europe du Nord. Bien qu’il soit communément admis que le border collie l’est, le Malinois a vaincu la concurrence dans une étude spéciale, dans laquelle des scientifiques ont évalué un millier de chiens appartenant à 13 races différentes, considérées comme particulièrement performantes d’un point de vue cognitif et intellectuel. Ceux-ci incluent le berger Shetland, le berger australien, le cocker anglais, le berger allemand et d’autres. Les chiens ont été soumis à un ensemble de tests (appelés smartDOG) qui comprenait dix tâches différentes, trois comportementales et sept cognitives. Le berger belge malinois a obtenu la note de 35 sur 39, dépassant de loin le border collie qui a terminé à la deuxième place avec 26 points. À la troisième place, avec 25 points, est allé le Hovawart, une race de chien allemande, tandis que le chien d’eau espagnol a immédiatement quitté le podium avec 24 points.

Le Berger Belge Malinois. Crédit : pixabay

Comme le précisent les auteurs de l’étude, « l’extraordinaire diversité génétique et comportementale des races de chiens offre une opportunité unique d’étudier l’héritabilité des traits cognitifs », parmi lesquels figurent la résolution de problèmes, les capacités de mémoire, le contrôle inhibiteur et la cognition sociale. Les études précédentes ayant fait ressortir des incohérences et des contradictions, les scientifiques ont voulu faire ressortir plus clairement les différences dans les traits cognitifs de certaines races de chiens (dont la « mixte »). L’enquête a été dirigée par une équipe de recherche finlandaise dirigée par des scientifiques du Département de médecine des animaux de production de l’Université d’Helsinki, qui ont collaboré étroitement avec des collègues du Département de médecine équine et des petits animaux, du Département des langues finniques et finno-ougriennes. de l’Université de Turku et du Partenariat international d’Helsinki pour les chiens. Les chercheurs, coordonnés par le professeur Sara Junttila, professeur à l’université finlandaise, ont mené des tests avec un millier de chiens entre mars 2016 et février 2022. Pour évaluer leur intelligence, ils les ont soumis à diverses tâches de résolution de problèmes, d’interprétation des gestes humains et d’indépendance (le esprit d’initiative canin, essentiellement).

Malinois. Crédit : pixabay

Parmi les exercices les plus significatifs figuraient le dépassement d’une grande clôture transparente en forme de V derrière laquelle de la nourriture clairement visible avait été placée; évaluation du contrôle inhibiteur dans un test en bouteille ; la rapidité avec laquelle ils ont réalisé qu’ils ne pouvaient pas résoudre un problème (viande en conserve scellée) et se sont donc tournés vers le compagnon humain pour obtenir de l’aide ; la réponse comportementale d’un homme à diverses méthodes de pointage (avec un pied, avec une main mais en détournant le regard); et l’inférence de la présence de nourriture dans un bol couvert à côté d’un bol vide. Une note a été attribuée à chaque opération, grâce à laquelle le classement des chiens les plus intelligents a été établi.

Hovawart. Crédit : pixabay

Comme précisé, le Berger Belge Malinois a pris la première place avec 35 points sur 39 ; cette race, souvent utilisée comme chien de police et de garde, a excellé à la fois dans l’exercice lié au franchissement de la clôture en V et dans celui de comprendre les gestes des hommes, alors qu’elle est arrivée à la cinquième place des épreuves d’indépendance (la demande pour obtenir de l’aide face à un problème insoluble). « La plupart des races avaient leurs propres forces et faiblesses », a déclaré au Telegraph le professeur Junttila, spécialisé dans la cognition canine. « Par exemple, le Labrador retriever était très doué pour lire les gestes humains, mais pas si bon pour la capacité à résoudre des problèmes spatiaux », tandis que « certaines races, comme le Shetland Sheepdog, ont obtenu des résultats assez uniformes sur presque tous les tests, c’est-à-dire qu’ils ont obtenu des résultats ni très haut ni très bas sur aucun test. « Le berger belge malinois a excellé dans de nombreuses tâches cognitives, réalisant très bien la plupart des tests », a fait écho le Dr Katriina Tiira, PDG de smartDOG.

Chien d’eau espagnol. Crédit : wikipédia

Dans l’ensemble, les chercheurs n’ont pas identifié de différences significatives dans les tâches mesurant la mémoire ou le raisonnement logique chez les chiens, mais des différences sont apparues dans la résolution de problèmes, le contrôle inhibiteur et la cognition sociale. Selon les spécialistes, ce sont probablement des traits influencés par la sélection artificielle, qui a renforcé les qualités du chien de berger belge de la variété malinoise. Les détails de la recherche « Différences entre les races dans la cognition sociale, le contrôle inhibiteur et la capacité de résolution de problèmes spatiaux chez le chien domestique (Canis familiaris) » ont été publiés dans la revue Scientific Reports of the Nature circuit.