L’anime de Pokémon et la rencontre la plus attendue : Sacha va retrouver Misty et Brock

Cela fait 25 ans depuis la première de l’anime Pokémon. Ash Ketchum, le garçon de Pallet Town qui rêvait de devenir un Pokémon Master, a finalement remporté la victoire. L’obtention du titre servira à dire au revoir au personnage, qui dira au revoir à l’anime sous peu. Tout au long de leur voyage, Ash et son Pikachu ont rencontré d’innombrables personnages, mais personne n’oublie Misty et Brock, les dirigeants du Gym qui ont fait le tour de Kanto avec eux. Maintenant, il a été confirmé qu’ils reviendront pour les derniers épisodes.

Comme l’a révélé Famitsu, l’avant-dernier épisode (le 20 janvier au Japon) aura Misty comme invitée de luxe, mais ce ne sera qu’au dernier chapitre (le 27 janvier) que le trio se réunira à nouveau, non sans un certain drame. . Et c’est que Brock sera kidnappé par un Hatterene sauvage. Cette créature psychique et de type féerique se caractérise par le fait que des ondes psychiques émanent de son corps pouvant même provoquer des maux de tête.

Misty dans les nouveaux épisodes. Photo: Famitsu

Et qu’est-ce qui vient après Ash Ketchum ?

Les derniers épisodes profiteront également d’une ouverture remastérisée du classique de 1997. Il est à noter que l’histoire d’Ash Ketchum se terminera par cet arc de 11 épisodes, qui mettra fin à près de 1 300 chapitres mettant en vedette Ash et Pikachu. Ensuite, en avril 2023, un nouvel anime commencera qui racontera l’aventure de Roy et Liko à Paldea.

Broc et Pikachu. Photo : Famitsu.

Paldea est la région de Pokémon Scarlet et Purple, le jeu le plus récent de la saga créée par Gamefreak. Le titre est inspiré de de France et offre de vastes paramètres sous une structure de monde ouvert. Malgré les problèmes graphiques et de performances, dans l’analyse FreeGameTip, nous soulignons qu’il s’agit du plus grand saut depuis que la marque a franchi le pas en trois dimensions.

