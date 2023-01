PlayStation dévoile Leonardo, la manette universelle dédiée aux personnes en situation de handicap

Sony a présenté Project Leonardo, une manette pour PlayStation 5 dédiée aux personnes ayant des difficultés physiques et motrices. Il peut être personnalisé à l’aide d’un kit de boutons et de leviers de différentes formes et tailles.

A l’occasion de l’ouverture du Consumer Electronics Show (CES) 2023 à Las Vegas, Sony a présenté Project Leonardo, une manette PlayStation 5 dédiée aux personnes ayant des difficultés physiques et motrices. La référence à Léonard de Vinci est évidente non seulement dans le nom mais aussi dans le dessin, qui fait référence à l’Homme de Vitruve. En fait, le contrôleur a une forme circulaire avec les différentes commandes disponibles pour garantir un support à ceux qui ont du mal à utiliser le DualSense classique pour de longues sessions ou à appuyer sur les touches en raison de leur taille et de leur position.

Un contrôleur non standard

Afin d’assurer une accessibilité maximale, Project Leonardo peut être utilisé comme un système de contrôle unique. Il peut également être connecté à un DualSense ou à un deuxième contrôleur Leonardo pour un maximum de trois appareils connectés les uns aux autres afin de fournir des solutions différentes en fonction des besoins. Il peut également être personnalisé à l’aide d’un kit de boutons et de leviers de différentes formes et tailles.

Le projet Leonardo a été conçu par Sony en collaboration avec AbleGamers Charity, une organisation américaine à but non lucratif dédiée à l’amélioration de l’accessibilité dans les jeux vidéo. « Pour moi, rendre les jeux accessibles, c’est créer des connexions », a déclaré le fondateur d’AbleGamers, Mark Barlet, dans la vidéo de présentation du projet Leonardo au CES 2023. D’où la nécessité de « concevoir une manette non standard à partir de zéro », a déclaré Steve Spohn. , directeur principal du développement de l’association.

Accessibilité et jeux vidéo

Grâce aux technologies qui ont investi le secteur du gaming ces dernières années, de plus en plus d’entreprises tentent de proposer des solutions alternatives pour rendre leurs jeux accessibles. En 2018, Microsoft a lancé le Xbox Adaptive Controller, une manette de jeu dotée de gros boutons pour répondre aux besoins des joueurs à mobilité réduite. Dans ce cas également, il y a eu la participation d’AbleGamers, en compagnie d’autres associations très actives dans le secteur, telles que la Cerebral Palsy Foundation, SpecialEffect et Warfighter Engaged. Au-delà du projet Leonardo, Sony a déjà fait preuve d’une certaine sensibilité sur la question à travers ses exclusivités. Des titres tels que The Last of Us Part II ou God of War Ragnarök ont ​​de nombreuses options hautement personnalisables dans le menu pour satisfaire les différents besoins de ceux qui jouent.