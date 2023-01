Ce mini char ressemble à un jouet mais tire des missiles guidés par radar

Il s’appelle Barkan et c’est un « drone » terrestre produit en Turquie, où il a été testé avec succès avec des missiles METE.

Le mini char Barkan équipé des missiles à guidage laser METE / Halvesan

La défense turque fait de grands progrès dans la production nationale de drones et de véhicules terrestres sans pilote, en partie déjà intégrés dans les inventaires militaires pour effectuer des tâches de reconnaissance, de surveillance et de transport. La dernière nouvelle concerne un système de mini-missiles à guidage laser installé sur de petits chars sans pilote, appelé Barkan qui, comme le rapporte l’agence Anadolu basée à Ankara, a été testé avec succès lors d’une démonstration de lancement après intégration. Ainsi Barkan devint le premier drone basé à terre fabriqué par la Turquie et capable de tirer des missiles à guidage laser. Les dimensions miniatures ressemblent à celles d’un jouet, mais la grande précision de ses petits missiles le rend capable de toucher même des cibles cachées.

Que savons-nous du Barkan – le mini char avec des missiles guidés par radar

Conçu par la société turque Halvesan spécialisée dans les logiciels et systèmes pour les secteurs de la défense et de l’informatique, le Barkan est un petit véhicule terrestre télécommandé, développé pour assister les forces armées dans différents domaines. Dévoilé pour la première fois en février 2021, il pèse environ 500 kg et intègre jusqu’à présent un système d’arme télécommandé Sarp-L de calibre 7,62 mm, un système de bras robotisé et un système de mât pour les missions de reconnaissance et d’observation. En plus de ces tâches, il peut être utilisé pour soutenir les soldats au front avec un minimum de risques, transporter des civières avec les blessés et le matériel nécessaire.

Dans le cadre de son évolution, le processus d’intégration de différents équipements a maintenant atteint une nouvelle étape avec l’introduction du système de mini-missiles guidés par radar METE, développé par l’armurier et fournisseur de défense turc Roketsan. Ce système, utilisable sur de nombreuses plateformes, a donc « a pris sa place parmi les options d’armes du Barkan – explique Anadolu – atteindre avec succès sa cible avec le système de mini-missile à guidage laser lors d’un lancement d’essai effectué après intégration”.

Comme le montre la vidéo publiée sur Twitter, la puissance de feu des mini missiles METE font de ce petit char un allié de taille pour la défense des territoires et des troupes. Seul, le système METE pèse environ 1 kilogramme et est équipé d’une tête de recherche laser semi-active, avec une précision de frappe d’environ 1 mètre et une portée de plus de 1 kilomètre.