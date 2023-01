Mise à jour PlayStation Plus Extra et Premium avec style : Far Cry 5, Yakuza : Like a Dragon et plus encore

PlayStation Plus Extra et Premium viennent de renouveler leur catalogue de jeux vidéo disponibles – environ 400 au total – avec quelques titres issus de sagas acclamées comme Far Cry, Middle Earth ou Yakuza entre autres. Il y en a pour tous les goûts et toutes les plateformes, il sera donc très difficile de ne pas en trouver une à notre goût. Et peu importe que vous possédiez une PlayStation 4 ou une PlayStation 5 car elles sont toutes disponibles sur les deux grâce à l’abonnement PlayStation Plus Extra ou Premium, disponible depuis le PlayStation Store lui-même au format mensuel, trimestriel ou annuel à 13,99 euros, 39,99 euros et 99,99 euros respectivement pour l’option Extra et 16,99 euros, 49,99 euros et 119,99 euros respectivement pour l’abonnement Premium. Voici quelques-uns des jeux que nous vous recommandons, déjà disponibles avec votre abonnement.

farceur 5

Le cinquième volet de la franchise à succès Ubisoft nous emmène en Amérique, plus précisément à Hope, où un prédicateur dérangé nommé Joseph a pris le contrôle du comté par la peur, l’extorsion, le meurtre et un culte apocalyptique suspect. L’une des grandes vertus de Far Cry 5 est le dépaysement et la liberté que nous donne le fait de pouvoir se déplacer dans les paysages naturels du Montana en même temps que pendant que nous l’explorons nous rassemblons des alliés qui se battront à nos côtés contre le prédicateur et son entourage appelé The Heralds. Bien qu’il ait été lancé sur le marché il y a quatre ans, les fans de la saga le classent comme l’un des meilleurs chapitres de la saga. Et si vous voulez vraiment Far Cry, Primal et New Dawn ont également été inclus. Le premier nous transporte dans un monde ouvert mettant en vedette l’ère mésolithique où la survie est le maximum du joueur. Fabriquez et construisez vos propres objets pour rester en vie contre les tribus ennemies et les adversaires comme les mammouths laineux ou les glyptodontes. Far Cry New Dawn, quant à lui, est une sorte de suite à Far Cry 5 où l’on revient dans le comté de Hope après les événements du cinquième chapitre. L’endroit n’est plus ce qu’il était, mais les dangers continuent de hanter les survivants du Montana.

La Terre du Milieu : L’Ombre de la Guerre

La suite du succès inattendu La Terre du Milieu : L’Ombre du Mordor – également disponible dès maintenant sur PlayStation Plus Extra – arrive sur le service d’abonnement proposant une nouvelle aventure de Talion et Celebrimbor basée sur l’univers créé par JRR Tolkien. L’intrigue se poursuit là où le premier épisode s’est terminé, les deux protagonistes essayant de traquer le maléfique Sauron, mais son système Nemesis a reçu une amélioration substantielle et, en général, tout ce qui a rendu le premier titre génial a été amplifié avec d’excellents résultats. Profitant de l’inclusion de toute la saga dans le service d’abonnement, il n’est pas déraisonnable de choisir de visiter la Terre du Milieu grâce à cette œuvre de Monolith Productions et Warner Bros. Interactive.

Le piéton

Le jeu vidéo Skookum Arts est une merveille visuelle qui ne laisse personne indifférent. Il embrasse le genre du puzzle en présentant un bonhomme allumette comme ceux des panneaux de signalisation, en deux dimensions avec des arrière-plans en trois dimensions. En résumé, notre héros sans nom doit atteindre la fin de l’aventure en sautant entre signal et signal grâce à deux types de commandes ; un qui lui donne le pouvoir de relier les signaux entre eux et un autre qui permet au joueur de déplacer notre protagoniste particulier. Bien que la prémisse semble simple, le titre parvient à accrocher n’importe quel joueur, qu’il aime ou non le genre de puzzle. Non seulement sa section artistique est magnifique, mais sa bande-son et son gameplay ne font aucun doute.

Evil Genius 2 Domination mondiale

Parfois, être le méchant dans le film n’est pas si mal et c’est essentiellement ce que Evil Genius 2 World Domination nous propose. Nous choisissons l’un des quatre disponibles avec ses propres caractéristiques, capacités et vision du monde, puis nous renforcerons notre base pour résister à toute attaque du « bon » côté et quand nous aurons tout prêt à passer à l’action, nous essaierons de dominer le monde. Un jeu de stratégie assez atypique mais qui ne manque pas de fun et qui vous surprendra.

Yakuza : comme un dragon

Ryu ga Gotoku Studio ne déçoit jamais, peu importe le nombre de numéros qu’il ajoute à sa saga la plus appréciée dans le monde entier ; Yakuza. Dans le septième opus ici connu sous le nom de Yakuza : Like a Dragon, on s’occupe d’Ichiban Kasuga sans négliger le récit entourant la mafia japonaise. Beaucoup d’humour, des scènes d’action frénétiques, des centaines d’heures de plaisir et des mini-jeux pour démarrer. Bien que le gameplay reste fidèle à la franchise, le combat dans Yakuza : Like a Dragon se transforme en un RPG au tour par tour qui fonctionne étonnamment parfaitement. Et bien que l’histoire d’Ichiban soit indépendante et qu’il ne soit pas nécessaire d’avoir dégusté un titre Yakuza auparavant, son sixième opus « The Song of Life » est également à retrouver dès maintenant sur PlayStation Plus Extra. Quel que soit votre choix, vous gagnez.

Profitez du catalogue de classiques avec PlayStation Plus Premium

Comme beaucoup d’entre vous le savent déjà, PlayStation Plus offre de nombreuses fonctionnalités à l’utilisateur telles que le stockage en nuage, SharePlay, l’accès aux jeux Ubisoft + classiques, le multijoueur en ligne ou des réductions pour ses membres, entre autres options. PlayStation Plus Premium, d’autre part, il convient de noter que l’abonnement donne accès à des dizaines de titres classiques de l’histoire de PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3, PSP et PS Vita. C’est sans aucun doute le meilleur moyen de vérifier quels sont les jeux vidéo qui ont couronné PlayStation comme l’une des meilleures marques de l’industrie. Et que pouvez-vous y trouver ? Voyons quelques exemples.

Oddworld : l’exode d’Abe

Qui ne se souvient pas de la magnifique aventure d’Abe contre les Glukkon sur la première console PlayStation ? Eh bien, grâce à PlayStation Plus Premium, nous pouvons désormais profiter de la suite avec une augmentation de la résolution, un rembobinage, une sauvegarde rapide ou des filtres d’image. Vous ne vous souvenez peut-être pas de la fin de sa première incursion sur PlayStation, mais ne vous inquiétez pas car la première aventure, Oddworld : Abe’s Oddysee, est également disponible pour les abonnés PlayStation Plus Premium. Sauvez l’autre Mudokon conduisant Abe, mettez un terme au plan machiavélique de Glukkon et évitez de vous faire dévorer par les autres races de l’univers.

Aussi sur PlayStation Plus Premium

Avec Oddworld : Abe’s Exoddus, nous pouvons également trouver de grands classiques qui vous garderont sûrement collé à l’écran pendant longtemps. C’est le cas de Ridge Racer 2 pour PSP, l’un des grands représentants de la force brute pour le premier ordinateur portable Sony. Si sa première partie a étonné toute l’industrie, la deuxième partie est encore meilleure. Plus de voitures, plus de morceaux de musique, plus de circuits et plus de plaisir. Vous ne pouvez pas non plus détourner le regard de Pinball Heroes sur PSP, un jeu de flipper addictif avec des tables sur le thème de MotorStorm, Uncharted, WipeOut et bien d’autres. Les deux titres arrivent sur PlayStation Plus Premium sous le nom d’Oddworld : Abe’s Exoddus, avec des améliorations de résolution, des sauvegardes rapides, un rembobinage et des filtres.

Heavenly Sword, le classique intemporel pour PlayStation 3, est un autre grand titre ajouté au service d’abonnement ce mois-ci. L’une des premières bêtes brunes en matière de technologie dans la troisième console de bureau de Sony où nous conduisons Nariko, qui doit manier une épée légendaire pour sauver son père et faire face à une prophétie qui la marque depuis sa naissance. Un incontournable de la PS3 qui au fil du temps a gagné le statut de grand jeu auprès du public.

D’autres grands jeux à jouer pendant une semaine

Vous en vouliez plus ? Si la réponse est oui, le service d’abonnement PlayStation vous offre bien plus que ce que nous avons brièvement passé en revue ci-dessus. Et c’est que non seulement les titres examinés ont été inclus dans le catalogue PlayStation Plus Extra, mais il y a beaucoup plus de variété dans les noms et les genres. Un bon exemple est Gigantosaurus: The Game, un joli jeu d’aventure pour les plus petits de la maison basé sur la série à succès de Cybergroup Studios et Disney. Ou Ben 10 : Power Trip, également d’un genre pour enfants où Ben, qui reçoit avec ses dix personnalités héroïques, fait face à de nouveaux dangers et méchants. Et si vous acceptez une recommandation pour jouer avec le vôtre ce Noël, Worms WMD est un classique qui ne vous fera jamais défaut lors des réunions de famille où une fois de plus, les vers classiques de la saga Worms s’affronteront dans des combats fous et stratégiques.

Élevant le ton à quelque chose de plus adulte, vous ne pouvez pas manquer une aventure fantastique mettant en vedette deux des personnages de fiction les plus appréciés de l’animation avec Adventure Time : Pirates de l’Enchiridion. Ou mettez vos compétences d’évasion à l’épreuve dans The Escapists 2, la suite du jeu de prison et de prisonnier de Team 17 et Mohoso Toof Studios. Et si vous avez aimé le thème de la saga Yakuza avec ses sixième et septième volets inclus dans PlayStation Plus Extra, Judgment peut être un autre bon point de départ pour débuter avec les jeux du studio japonais.

Pour terminer ces recommandations, nous avons gardé un as dans notre manche. Une carte que les fans invétérés de RPG classiques vont adorer ; Piliers de l’éternité II : Deadfire Ultimate Edition. RPG occidental classique de qualité créé par les maîtres du genre ; Divertissement d’obsidienne. Profond, avec une histoire impressionnante, des combats intelligents et une gamme de possibilités qui permet à chaque jeu d’être différent du précédent.

Tous ces titres et plus sur PlayStation Plus

Pour jouer à ces titres, il suffit de s’abonner à PlayStation Plus dans son mode Premium ou Extra. Les deux sont au prix de 16,99 euros et 13,99 euros respectivement et en plus de profiter d’un catalogue actuel d’environ quatre cents titres, il comprend également le jeu en ligne, Ubisoft Classics, le stockage cloud, le Share Play ou des jeux gratuits tous les mois. .