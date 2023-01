Toute sa carrière condensée dans cette vidéo nostalgique : The Rubius Rewind, l’histoire complète

Il s’ouvre en même temps que la justice a confirmé qu’El Rubius a utilisé une entreprise pour échapper aux impôts, mais cela n’a pas empêché le populaire YouTuber de présenter Rubius Rewind : The Complete Story. La vidéo, que vous pouvez voir juste en dessous de ces lignes, célèbre ses onze ans de carrière sur la plateforme, elle est donc pleine de souvenirs et de moments mémorables.

« Pour les anciens, pour les nouveaux, pour ceux qui sont encore là et pour ceux qui sont partis. Une des plus belles pièces audiovisuelles de ma chaîne. Plus d’1 an pour le terminer. Merci pour tout, petites créatures du Seigneur », a-t-il posté sur Twitter. Rubius a apprécié le travail d’adrilik, qui s’est chargé du montage de la vidéo :

« Ça a été fou. Plus de 10 ans de contenu, plus de 300 vidéos téléchargées, d’innombrables heures à réfléchir aux vidéos et aux chansons à utiliser et à la meilleure façon de tout enseigner. J’espère que ça vous plait ». Il a également eu des mots de gratitude pour l’acteur Claudio Serrano, ainsi que pour les compositeurs Jordi Longán et Different Heaven.

Voulez-vous réagir à la vidéo ? Le Rubius a quelque chose à vous dire

Le Rubius a également ciblé les streamers qui veulent réagir au Rewind. Bien qu’il maintienne qu’il serait « très excité », il a demandé qu’ils partagent le lien dans leurs chats respectifs « afin que l’algorithme de YouTube » ne lui pose pas de problèmes.

Rubén Doblas, mieux connu sous le nom d’El Rubius, est l’un des créateurs de contenu les plus populaires. Récemment, il a pu être vu dans le film Uncharted, où il a joué dans une petite apparition. Dans une clé négative, telle que publiée par ElDiario.es, la Cour supérieure de Madrid a confirmé que les influenceurs se sont soustraits aux impôts, pour lesquels elle l’a condamné à payer 50 000 euros d’impôt sur le revenu des personnes physiques et une amende de 23 000 euros.

Source | le rubis