Satellite de la NASA en chute incontrôlée vers la Terre : il va s’écraser entre dimanche et lundi

Le satellite « ERBS » de la NASA lancé il y a 40 ans est en chute libre vers la Terre. Certaines parties du vaisseau spatial résisteront à l’ablation et s’écraseront à la surface. Voici ce que nous savons sur le moment et le lieu de l’impact.

Le satellite ERBS. Crédit : Wikipédia

Un satellite désaffecté de la NASA est en chute incontrôlée vers la Terre. Il n’est pas encore possible de déterminer précisément où il tombera. L’engin spatial en cause est le Earth Radiation Budget Satellite (ERBS), en orbite depuis près de 40 ans : il a en effet été lancé le 5 octobre 1984 par la navette spatiale Challenger lors de la mission STS-41-G, au départ de le Centre spatial Kennedy. Le satellite, destiné à étudier le rayonnement terrestre, les aérosols et les gaz stratosphériques (ozone, vapeur d’eau, dioxyde d’azote, etc.), avait été désactivé par l’agence aérospatiale américaine le 14 octobre 2005, après plus de 20 ans de carrière honorable, lorsque il n’aurait dû « survivre » que quelques années. Depuis lors, il est dans une chute lente mais constante et inexorable vers la planète, une très longue course qui s’arrêtera brusquement dans les prochaines heures.

Selon le dernier bulletin publié par le Center for Orbital Reentry and Debris Studies (CORDS) d’Aerospace Corporation, l’impact avec la surface de la Terre est attendu à 03h49 UTC (04h49 ​​en France) le lundi 9 janvier, avec une très grande marge de erreur, plus ou moins 13 heures. Cela indique qu’il pourrait planter entre 15h49 le dimanche 8 et 17h49 le lundi 9 (heure française). Heureusement, pour le moment, selon la prévision d’impact CORDS, le territoire italien n’est pas exposé au risque de chute de débris. Toute l’Europe est actuellement hors de la « ligne de feu » du satellite fou, tandis que la quasi-totalité de l’Amérique du Nord et de l’Amérique du Sud, l’Afrique (à l’exception d’une partie des pays du centre et du nord), tout le Moyen-Orient, l’Asie et l’Océanie. Mais les choses pourraient changer soudainement. Au fil des heures, les scientifiques pourront déterminer plus précisément l’heure et le lieu de l’impact.

La trajectoire de rentrée actuelle du satellite ERBS. Crédit : Aéronautique

La NASA a précisé dans un communiqué que le satellite ERBS pèse 5 400 livres, soit 2,4 tonnes. La majeure partie brûlera au contact de l’atmosphère grâce au processus d’ablation – celui-là même qui sous-tend la formation des météores -, mais « on s’attend à ce que certains composants survivent à la rentrée ». L’agence aérospatiale américaine souligne que le risque d’être touché par des débris pour quiconque sur Terre est très faible (1 sur 9 400), mais il n’est pas égal à zéro, donc une tragédie potentielle est toujours au coin de la rue. Pour conjurer les risques, depuis plusieurs années les principales agences spatiales procèdent à des retours contrôlés vers le « Point Nemo » dans l’océan Pacifique, l’endroit le plus reculé de la Terre où se trouve un véritable cimetière d’engins spatiaux. ERBS a été lancé il y a 40 ans et n’était pas équipé de cette importante mesure de sécurité.

Illustration satellite. Crédit : NASA

Mais même les lancements les plus récents peuvent mettre en danger la vie de n’importe qui. Cette histoire, en fait, ressemble beaucoup à celle du retour incontrôlé des fusées Longue Marche 5B, lancées par la Chine pour la construction de la station spatiale Tiangong. Quatre étages centraux de fusées – d’environ 30 mètres de long et pesant plus de 23 tonnes – sont rentrés sur Terre de manière incontrôlée au cours des 3 dernières années, dont le dernier est tombé dans le centre-sud de l’océan Pacifique le 4 novembre de l’année dernière. À deux autres reprises également, les fragments qui ont survécu à l’ablation se sont retrouvés dans la mer, mais en 2020, certaines parties sont tombées sur un village de Côte d’Ivoire, causant des dégâts (dont l’étendue n’a jamais été officiellement divulguée). L’espoir est que même le satellite de la NASA se retrouve dans la mer sans causer de dommages aux personnes, aux animaux, aux choses et à l’environnement. Il ne reste plus qu’à attendre d’autres communiqués de presse des experts pour savoir exactement où et quand l’ERBS tombera.