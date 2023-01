De nouvelles photos du télescope James Webb révèlent les deux plus anciennes galaxies semblables à la Voie lactée

Datant d’environ 11 milliards d’années, ce sont les galaxies spirales barrées les plus anciennes (et les plus lointaines) connues à ce jour.

La galaxie spirale barrée EGS–23205 vue par Hubble (à gauche) et le télescope spatial James Webb (à droite) / Crédit : NASA/CEERS/Université du Texas à Austin

L’univers est vraiment illimité pour le télescope James Webb. Les incroyables nouvelles images capturées par l’observatoire spatial de la NASA révèlent les deux galaxies les plus anciennes (et les plus éloignées) similaires à la Voie lactée, montrant pour la première fois leur structure en spirale barrée qui les unit à l’amas dont notre système est en partie solaire. Les deux remontent à environ 11 milliards d’années, mais alors que la première – appelée EGS-23205 – avait déjà été aperçue par le télescope spatial Hubble sous la forme d’une tache en forme de disque, la deuxième galaxie barrée, appelée EGS-24268, n’avait jamais été observée. précédemment. Leur découverte, qui permettra aux scientifiques d’affiner les théories sur l’évolution des étoiles, est détaillée dans un article récemment accepté pour publication dans Les lettres du journal astrophysique.

Nouvelles photos du télescope spatial James Webb

La puissance du télescope spatial James Webb pour cartographier de grandes parties du cosmos à haute résolution et à des longueurs d’onde infrarouges plus longues que Hubble a en fait permis de « regarder » à travers la poussière galactique et de révéler la structure et la masse de ces amas distants, à une époque où l’univers n’avait que 25% de son âge actuel. La photo d’EGS-23205, prise l’été dernier, montre clairement la spirale du noyau de laquelle s’étendent deux extensions d’étoiles qui, ensemble, ressemblent à une barre. « À peine visibles dans les données de Hubble, ils sont apparus dans l’image du télescope spatial James Webb, montrant son énorme pouvoir dans l’observation de la structure sous-jacente des galaxies. » a déclaré Shardha Jogee, co-auteur de l’étude et professeur d’astronomie à l’Université du Texas à Austin, décrivant les données de l’enquête Cosmic Evolution Early Release Science Survey (CEERS), dirigée par le professeur Steven Finkelstein.

En plus de ces deux galaxies, qui représentent les plus anciennes spirales barrées connues, les chercheurs ont montré des exemples de quatre autres galaxies barrées datant de plus de 8 milliards d’années. « Pour cette étude, nous examinons un nouveau régime où personne n’a utilisé ce type de données ou effectué ce type d’analyse quantitative auparavant », a ajouté Yuchen « Kay » Guo, qui a coordonné l’analyse. Donc tout est nouveau. C’est comme entrer dans une forêt où personne n’est jamais entré. »

Images du télescope spatial James Webb montrant six exemples de galaxies barrées, dont deux représentent les temps de recherche quantitativement identifiés et caractérisés les plus élevés à ce jour. Les étiquettes en haut à gauche de chaque figure montrent le temps de recherche de chaque galaxie, allant de 8,4 à 11 milliards d’années (Gyr), lorsque l’univers n’avait que 40% à 20% de son âge actuel. Crédit : NASA/CEERS/Université du Texas à Austin

Comme l’expliquent les chercheurs, les « barres » jouent un rôle important dans l’évolution des galaxies, canalisant le gaz dans les régions centrales et favorisant la formation d’étoiles. « Ils résolvent le problème de la chaîne d’approvisionnement dans les galaxies – a souligné Jorgee – . Tout comme nous devons acheminer la matière première du port vers les usines intérieures qui fabriquent de nouveaux produits, une barre transporte puissamment le gaz dans la région centrale où il est rapidement converti en nouvelles étoiles à un rythme généralement 10 à 100 fois plus rapide que dans le reste. de la galaxie”.

La présence de barres à une époque aussi précoce de l’histoire de l’univers est certainement une découverte passionnante pour comprendre l’évolution des galaxies, ainsi que pour comprendre les mécanismes sous-jacents à la croissance des trous noirs supermassifs, qui pourraient être alimentés par du gaz véhiculé par les tiges le long de leur chemin.