Comment activer le mode maintenance sur les téléphones Samsung (One UI 5)

One UI 5 est le billet pour un tas de goodies pour l’utilisateur Samsung. One UI 5 est basé sur Android 13 qui est la dernière version d’Android. Outre les fonctionnalités d’Android 13, One UI 5 inclut des fonctionnalités exclusives pour les téléphones Samsung. Et le mode de maintenance est l’une de ces fonctionnalités. Voici comment activer et utiliser le mode maintenance sur un téléphone Samsung.

Il y a des fonctionnalités qui excitent tout le monde et le mode de maintenance est cette fonctionnalité sur One UI 5. C’est une décision intelligente de Samsung d’apporter ce nouveau mode que d’autres marques de smartphones devraient copier. Cette nouvelle fonctionnalité est uniquement disponible sur les téléphones Samsung avec One UI 5.

Qu’est-ce que le mode maintenance ?

Il s’agit d’un mode sur les téléphones Samsung qui empêche l’accès aux données pendant les périodes de service ou d’autres tâches liées à la maintenance. Cela indique donc que personne ne peut accéder aux données sans autorisation et que vous pouvez donc avoir l’esprit libre lorsque le téléphone est en cours de réparation. Il s’agit d’une fonctionnalité de confidentialité et de sécurité que d’autres marques peuvent également apporter à leurs téléphones.

Quand utiliser le mode maintenance ?

Comme vous pouvez le deviner d’après son nom, il s’agit d’une fonctionnalité utile si vous remettez votre téléphone à un technicien pour une réparation ou d’autres services. Il est naturel d’avoir des doutes même en remettant le téléphone à un centre de service agréé. Désormais, avec One UI 5, les utilisateurs de Samsung peuvent utiliser le mode maintenance lorsqu’ils partagent leurs appareils dans des centres de service ou des magasins.

De nos jours, nous conservons toutes les données sous forme numérique, notamment les informations de carte de crédit, les clés de voiture, les mots de passe pour divers services, etc. Dans une telle situation, il y a toujours une crainte que les données soient exposées à partir du téléphone.

Nous devons toujours prendre des précautions pour éviter tout type de vol de données ou d’utilisation abusive des données. Certains suppriment leurs données et certains peuvent verrouiller leurs données à l’aide d’applications tierces avant de les laisser au centre de service. Mais maintenant, avec le mode Maintenance, nous n’avons plus à passer par tout cela. Bien sûr, si vous avez mis à niveau votre téléphone Samsung vers One UI 5.

Disponibilité du mode maintenance

La nouvelle fonctionnalité est actuellement disponible pour un nombre limité d’appareils. Et donc avant de vous lancer dans le guide pour l’activer, consultez les téléphones éligibles.

L’appareil doit fonctionner sur la mise à jour One UI 5 ou la dernière

À l’heure actuelle, c’est le seul critère requis pour utiliser le mode Maintenance sur un téléphone Samsung.

Comment activer le mode maintenance

Comme il s’agit d’une fonctionnalité nouvellement ajoutée, certains d’entre vous n’étaient peut-être pas au courant de cette fonctionnalité auparavant. Ne vous inquiétez pas, nous avons ici un guide complet qui dissipera tous vos doutes. Sautons dans les étapes.

Sur votre Samsung Galaxy, ouvrez Paramètres. Allez maintenant à Entretien de la batterie et de l’appareil.

Chercher Mode d’entretien qui sera en bas. Appuyez sur l’option.

Sauvegardez vos données sur un stockage externe. Tapez sur le Allumer bouton.

C’est ça.

Désormais, toutes vos données personnelles telles que les messages, les images et les comptes seront verrouillées et personne ne pourra y accéder tant que vous n’aurez pas déverrouillé votre téléphone et désactivé le mode maintenance. Tout ce qui est effectué en mode Maintenance pendant la réparation ne sera pas enregistré sur votre appareil.

C’était donc un guide simple sur la façon d’utiliser le mode de maintenance sur Samsung. C’est une fonctionnalité très utile sans aucun doute. Et si vous avez des questions concernant les téléphones Samsung, vous pouvez les poser dans la section des commentaires.

