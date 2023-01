La signification mystérieuse des dessins de l’ère glaciaire révélée par un restaurateur de meubles

Ben Bacon, un restaurateur de meubles de Londres, a incroyablement dévoilé le mystère des peintures rupestres vieilles de 20 000 ans réalisées par nos ancêtres.

Divers exemples d’art rupestre de la période glaciaire. Crédit : Cambridge Archaeological Journal

Un restaurateur de meubles londonien passionné d’art rupestre millénaire a réussi à révéler la signification mystérieuse des dessins laissés dans les grottes par nos ancêtres à l’époque glaciaire, grâce à la collaboration de quelques scientifiques qui l’ont encouragé à poursuivre les laborieuses investigations. . L’homme, Bennet (Ben) Bacon, a deviné que les signes et symboles non figuratifs laissés dans les grottes de toute l’Europe – qui représentaient principalement des animaux – faisaient référence à une sorte de calendrier lunaire, avec des indications sur les saisons de reproduction des proies et les mois de Je laisse. En termes simples, les symboles associés aux dessins étaient de véritables notes, pour communiquer aux autres des informations précieuses pour la survie de toute la communauté des chasseurs-cueilleurs. Nous sommes donc devant la première écriture connue dans l’histoire dehomo sapienscomme l’expliquent les auteurs de l’étude.

Outre M. Bacon, d’autres chercheurs indépendants (amis à lui) ont collaboré à l’extraordinaire découverte, le professeur Tony Freet du département de génie mécanique de l’University College London et les professeurs Paul Pettitt et Robert Kentridge de l’université de Durham, respectivement des départements d’archéologie et de psychologie. M. Bacon a commencé son enquête personnelle en passant au crible des images de multiples peintures rupestres datant de la dernière période glaciaire (paléolithique supérieur), trouvées dans 400 grottes à travers l’Europe. Parmi les dessins les plus célèbres figurent ceux des grottes françaises de Lascaux et Chauvet et de la grotte d’Altamira en Espagne, où sont conservées les œuvres les plus importantes et les plus abondantes de nos ancêtres. En faisant des recherches sur Internet et à la British Library, comme l’a dit la BBC, M. Bacon a commencé à détecter des motifs sur les signes trouvés sur les peintures, dont certains se répètent sous forme de lignes, de points et d’un symbole en forme de Y.

Crédit : Cambridge Archaeological Journal

Collaborant avec des experts, attiré par son intuition sur un possible lien des symboles avec un calendrier lunaire et phénologique (la phénologie enregistre des événements pertinents dans le développement des êtres vivants), Bacon en est venu à la conclusion que le Y avait le sens de « donner naissance » ., tandis que la ligne ligne < | > et le point <•> étaient des nombres liés aux mois et faisaient partie d’un « calendrier phénologique/météorologique local qui commence au printemps et enregistre le temps à partir de ce point dans les mois lunaires ». En termes simples, les symboles correspondaient aux saisons de l’amour animal et étaient liés aux naissances d’un mois lunaire spécifique ; en pratique, il s’agissait d’enregistrements des cycles de reproduction des proies, qui étaient d’une grande importance pour la survie des anciennes communautés de chasseurs-cueilleurs. Pas étonnant que des images gravées de bovins, de mammouths, de chevaux, de poissons, de rennes et d’autres animaux que nos ancêtres mangeaient aient été trouvées sur les rochers.

Crédit : Cambridge Archaeological Journal

« Nos données indiquent que le but de ce système d’association d’animaux à des informations calendaires était d’enregistrer et de communiquer des informations comportementales saisonnières sur des taxons de proies spécifiques dans les régions géographiques concernées. Nous suggérons une manière spécifique dans laquelle l’appariement des nombres avec des sujets animaux constitue une unité de sens complète – un système de notation combiné avec son sujet – qui nous donne un aperçu spécifique de ce qu’un ensemble de marques de notation indique. résumé d’étude. Nos ancêtres nous ressemblaient donc « beaucoup plus que nous ne le pensions », a expliqué M. Bacon à la BBC. Après tout, ils ont nourri leur culture en produisant un art extraordinaire, intimement lié à des informations inestimables pour la vie de la communauté. Les détails de la recherche « An Upper Palaeolithic Proto-writing System and Phenological Calendar » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée Cambridge Archaeological Journal.