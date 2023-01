Qualcomm va apporter la fonctionnalité de messagerie par satellite d’Apple aux appareils Android

Quelque chose à attendre avec impatience : lorsque Apple a dévoilé l’iPhone 14 l’automne dernier, sa caractéristique phare était un service de communication par satellite pour les appels d’urgence hors de portée des réseaux sans fil. Au CES cette semaine, Qualcomm a annoncé son intention d’apporter des fonctionnalités similaires aux futurs téléphones Android.

Les smartphones Android haut de gamme basés sur la plate-forme mobile Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm auront accès à un système de messagerie bidirectionnelle par satellite dans certaines régions à partir du second semestre de cette année. La société a fait cette annonce cette semaine au CES 2023.

Le satellite Snapdragon de Qualcomm est une réponse au système SOS d’urgence qu’Apple a lancé l’année dernière pour l’iPhone 14. Grâce à un réseau de satellites et de stations relais au sol financés par Apple, les utilisateurs d’iPhone 14 voyageant en dehors de la portée du réseau sans fil traditionnel peuvent transmettre leur position s’ils se perdent. .

Le système fonctionne en demandant aux utilisateurs de pointer leurs téléphones vers un satellite qui sera ensuite relayé vers une station au sol et les services d’urgence appropriés. Le SOS d’urgence est payant, mais les iPhones nouvellement achetés incluent un abonnement gratuit de deux ans. Il n’est pas clair si les utilisateurs devront payer pour Snapdragon Satellite. T-Mobile a annoncé l’été dernier une fonctionnalité similaire utilisant Starlink, prenant en charge les SMs, les MMS et les applications de messagerie participantes.

Snapdragon Satellite utilisera les systèmes modem-RF Snapdragon 5G de concert avec le spectre de bande L résistant aux intempéries de la constellation de satellites Iridium. Le système d’Apple utilise les bandes L et S, désignées par le Règlement radio de l’UIT pour les communications mobiles par satellite. L’homologue de Qualcomm prendra en charge les réseaux non terrestres 5G dès qu’ils seront disponibles.

En plus des services d’urgence, Qualcomm a l’intention d’utiliser Snapdragon Satellite pour l’envoi de SMs et d’autres applications récréatives et professionnelles, permettant aux OEM et aux développeurs tiers de créer des logiciels qui en tirent parti. Le système de communication bidirectionnelle finira par arriver sur des appareils autres que les smartphones, comme les tablettes, les ordinateurs portables, les véhicules et les appareils IoT.

Qualcomm a dévoilé Snapdragon 8 Gen 2 en novembre dernier en tant que nouvelle plate-forme de puces pour alimenter les derniers téléphones Android phares. Le processeur Kryo basé sur 4 nm du SoC comprend un cœur de 3,2 GHz, quatre cœurs de 2,8 GHz et trois cœurs de 2,0 GHz. Le GPU Adreno prend en charge Vulkan 1.3, OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 FP, Unreal Engine 5 et le ray tracing accéléré par le hardware.

Les modèles actuellement disponibles avec Snapdragon 8 Gen 2 incluent la série Xiaomi 13, Moto X40 et Vivo X90 Pro +, tandis que d’autres sont en route d’Asus, OnePlus et Sony. Qualcomm n’a pas révélé précisément quels téléphones recevraient en premier Snapdragon Satellite.