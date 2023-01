D’ici 2100, adieu plus de 100 000 glaciers, la moitié de ceux de la Terre : ce que nous risquons

Même si nous parvenons à limiter l’augmentation de la température à 1,5°C, d’ici 2100 nous aurons perdu la moitié des glaciers de la Terre. Mais il y a de l’espoir pour sauver les autres.

D’ici la fin du siècle, la moitié des glaciers de la Terre disparaîtront en raison de la hausse des températures moyennes provoquée par le changement climatique. Puisqu’il y a environ 215 000 glaciers sur notre planète, plus de 100 000 vont disparaître. Les plus durement touchés seront les plus petits répartis dans les régions de la planète où il y a de la glace mais pas aussi largement, comme certaines parties de l’Europe et des États-Unis. Étant donné que la plupart des petits glaciers fondront, la disparition de la moitié des glaciers entraînera la perte de 25 % de la masse totale des corps glaciaires. Cet événement dramatique se produira même si nous parvenons à contenir l’augmentation de la température moyenne à moins de 1,5°C par rapport à l’époque préindustrielle, l’objectif le plus ambitieux de l’Accord de Paris sur le climat (2015), considéré comme essentiel par les scientifiques pour éviter les catastrophes les plus catastrophiques. conséquences du réchauffement climatique.

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques américains de l’Université Carnegie Mellon de Pittsbourgh, qui a collaboré étroitement avec des collègues de l’Institut géophysique de l’Université d’Alaska, a déterminé que d’ici 2100, nous perdrons la moitié des glaciers sur Terre Fairbanks, le Département de l’atmosphère et de la cryosphère Sciences de l’Université d’Innsbruck (Autriche), du Laboratoire VAW de l’ETH Zurich (Suisse), de l’Université d’Ottawa (Canada) et d’autres instituts. Les chercheurs, coordonnés par le professeur David R. Rounce, professeur au Département de génie civil et environnemental de l’Université de Pennsylvanie, sont parvenus à leurs conclusions après avoir effectué diverses simulations dans différents scénarios, en gardant à l’esprit les données relatives au taux de fonte actuel des glaciers et la projetant dans un monde où les températures sont supérieures de 1,5°C, 2,0°C, 3,0°C et 4,0°C à l’époque préindustrielle.

Comme précisé, même si nous pourrons maintenir la température à 1,5°C en limitant les émissions de CO2 et autres gaz à effet de serre (très difficile, comme l’explique à Netcost-security.fr le météorologue Luca Mercalli), le sort réservé à la moitié des glaciers de la Terre sera de toute façon marquée par 2100. Sur la base des engagements pris par les Pays pour lutter contre le réchauffement climatique, en effet, en ce moment selon les experts on se dirige vers une augmentation pouvant aller jusqu’à 2,7°C, donc bien au-delà de l’objectif vertueux établi à Paris. Cela indique que nous perdrons beaucoup plus de glaciers et de masse globale d’ici la fin du siècle. Et puisque la perte des glaciers affecte la montée du niveau de la mer, l’accès aux ressources en eau – environ 2 milliards de personnes dépendent de l’eau douce des glaciers – et le risque de phénomènes naturels catastrophiques, tels que les ondes de tempête et les inondations, la disparition de plus de 100 000 les glaciers ne représenteront pas seulement la perte de précieux écosystèmes uniques, mais une augmentation des dommages importants pour une très grande partie de l’humanité.

Le professeur Rounce et ses collègues ont calculé que si la température moyenne devait augmenter de 4,0 °C depuis l’époque préindustrielle, 83 % des glaciers disparaîtraient (avec une marge d’erreur de ± 7 %) et seraient perdus au-delà de 40 % de la température. masse totale, avec une élévation du niveau de la mer de 15 centimètres (6 centimètres de plus que le scénario 1,5°C). Cela peut sembler peu, mais comme l’a expliqué le professeur Rounce à l’Agence France Presse (AFP), même quelques centimètres se traduisent par des événements météorologiques extrêmes beaucoup plus catastrophiques.

Naturellement, étant donné que la fonte des glaciers est liée aux émissions de dioxyde de carbone (CO2) et d’autres gaz à effet de serre liés aux activités humaines, les couper avec un passage rapide et propre aux sources renouvelables pourrait sauver beaucoup plus de glaciers et éviter les conséquences liées à leur disparition. Une étude récente des Nations Unies a estimé que nous perdrons 33 % des glaciers sur les sites de l’UNESCO d’ici 2050 ; parmi eux la Marmolada et celles de Yellowstone et du Kilimandjaro. Les détails de la recherche « Global glacier change in the 21st century: Every augmentation in temperature matter » ont été publiés dans la revue faisant autorité Science.