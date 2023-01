Quels sont les véhicules blindés que les États-Unis, l’Allemagne et la France fourniront à l’Ukraine

La décision pourrait ouvrir la voie à l’envoi de chars, actuellement absents des nouveaux programmes d’aide à l’armement autorisés par les alliés américains et européens.

Un Bradley de l’armée américaine / Wikipédia

Les soldats ukrainiens »ils auront encore plus d’armes, d’équipements, d’obus, de systèmes de défense, ce qui nous rendra beaucoup plus préparés à tout plan d’escalade de la Russie et à ces attaques que cet État terroriste nous inflige, que ce soit un jour férié ou un jour de semaine”. Ainsi, le président Volodymyr Zelensky, dans son dernier discours diffusé sur les réseaux sociaux, a confirmé la fourniture de nouveaux paquets d’aide substantiels des États-Unis, de l’Allemagne et de la France qui, pour la première fois, comprendront également les missiles américains Sea Sparrow à guidage radar, qui ils soutiendront la défense aérienne contre les attaques de missiles russes.

Les véhicules blindés de transport de troupes pour les soldats de Zelensky

Les « nouveautés » de Battlefield comprendront également 50 véhicules blindés de transport de troupes Bradley, l’étalon-or des véhicules blindés de transport de troupes américains, des dizaines de véhicules blindés de transport de troupes allemands Marder et des chars légers AMX-10 de fabrication française. Selon certains experts et responsables américains anonymes cités par Politiquela décision d’envoyer ces véhicules de combat modernes »pourrait ouvrir la voie à l’approvisionnement des chars occidentaux les plus puissants – des anciens Leopard allemands aux Abrams américains les plus modernes, ndlr – ce que les alliés américains et européens ont jusqu’à présent été réticents à faire”. Le Bradley à lui seul, cependant, représentera une augmentation significative des capacités pour l’Ukraine, car il est plus rapide et mieux protégé que les véhicules à chenilles M113 déjà en service.

Les envoyés « mortels » Bradley des États-Unis

Les Bradley Fighting Vehicles (BFV) ou simplement Bradley qui, dans le nouveau programme d’aide de 3,8 milliards de dollars américains, en totaliseront 50, sont des véhicules blindés équipés de deux missiles antichars TOW, d’une mitrailleuse Bushmaster de 25 mm et d’un câble coaxial de 7,62 mm, tous efficaces à longue portée. Cependant, cette voiture blindée n’est pas considérée comme un char, comme expliqué sur Twitter par le général à la retraite Mark Hertling, ancien commandant de l’armée américaine dans la mission Desert Storm. « Le Bradley (ou IFC – Infantry Fighting Vehicle / CFV – Cavalry Fighting Vehicle) peut être un tueur de chars… et un transporteur de troupes – Hertling souligne – mais ce n’est PAS un tank ».

Comparé aux chars Abrams, le Bradley serait donc un choix considéré comme ayant un moindre risque d’escalade »pour une administration toujours soucieuse de provoquer Moscou», a déclaré un autre commandant à la retraite, Ben Hodges, ancien général de l’armée américaine en Europe, qui a cependant observé à quel point le feu de couverture dont est équipé ce véhicule rendra le char « mortel » une fois déployé sur le champ de bataille, en particulier lorsqu’il sera jumelé au char soviétique de Kiev. -réservoirs de l’époque.

L’AMX-10 de fabrication française

Auparavant utilisé comme véhicule de reconnaissance et tueur de chars par les forces françaises, l’AMX-10 est un véhicule blindé de combat souvent décrit comme un chasseur de chars à roues ou un char léger, étant défini comme « carboniser» – qui en français indique wagon. L’AMX-10, également appelé AMX-10 RC, où « RC » indique canon rotatif, est équipé d’un obusier moyenne pression 105/47 F2 MECA de 105 mm monté sur tourelle, d’une mitrailleuse ANF1 de 7,62 mm positionnée coaxialement au l’armement principal et deux lance-grenades fumigènes électriques de chaque côté de la tourelle. Entièrement chargé, il transporte 38 cartouches de canon, 4 000 cartouches de 7,62 mm et 16 grenades fumigènes.

Sa grande maniabilité et sa vitesse de déplacement importante (85 km/h sur route et 40 km/h hors route) permettent à l’AMX-10 de frapper rapidement lors de petits engagements, bien que son blindage relativement léger puisse être un inconvénient face aux canons russes lourds. « Il a beaucoup de puissance de feu, mais il n’a tout simplement pas beaucoup de protection Nick Reynolds, analyste de recherche au groupe de réflexion britannique Royal United Services Institute, a déclaré. C’est donc un véhicule à roues qui peut être vulnérable, même s’il a une mobilité hors route décente”.

Voitures blindées Marder en provenance d’Allemagne

Les Marders, inclus dans le paquet d’aide que, avec le système de missiles Patriot, l’Allemagne s’est engagée à envoyer en Ukraine, sont des véhicules de combat armés d’une mitrailleuse automatique Rheinmetall MK 20 Rh202 montée dans une petite tourelle équipée d’un 360 degrés rotation et une mitrailleuse MG3 de 7,62 mm positionnée coaxialement à gauche du canon. La version la plus courante de ce système, en service avec la Bundeswehr allemande, est le Marder 1A3, avec un blindage amélioré (y compris un blindage frontal supplémentaire), des modifications de suspension et d’autres composants. La version la plus récente est plutôt le Marder 1A5, avec une protection anti-mines avancée.