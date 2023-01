Hugh Jackman va s’entraîner dur pendant 6 mois pour que son Wolverine soit à la hauteur dans Deadpool 3

Logan est l’un des sommets d’une ligne peu exploitée dans le monde des super-héros, celle qui s’habille de drame, de réalisme, de sérieux (différent du supposé sérieux des films DC) et, dirions-nous, d’un certain air d’auteur . Il y a The Protected ou Joker pour démontrer les bons résultats, et le dernier loup, bien sûr, qui en 2017 ressemblait presque à une étrange version super-héroïque de The Last of Us. Il y avait d’énormes similitudes avec le jeu Naughty Dog en raison du regard barbu d’un Hugh Jackman crépusculaire et de son travail en tant que protecteur de son principal compagnon.

Wolverine va à la gym

Il est également courant que certains acteurs jettent la tête devant certaines demandes de jouer leur prochain rôle. On a des exemples mythiques comme Robert De Niro qui prend 20 kilos pour Raging Bull (1980), mais il n’est pas nécessaire d’aller jusque-là. Des exemples plus récents comme le caméléon d’un Christian Bale qui dans The Machinist (2004) a fait peur à l’écran avec 27 kilos en moins.

Dans les films d’action, il s’agit de se muscler à la salle de sport. Les décors marathoniens de ce type de cinéma demandent une forte exigence physique. Et bien là, le roi est l’incombustible Tom Cruise, pas pour l’homme aux cascades impossibles. Hugh Jackman, de son côté, n’osera pas tant que ça, mais ces 6 mois intensifs qu’il compte bien mettre dans une salle de sport ne semblent pas légers non plus.

Jackman, qui avait à plusieurs reprises renoncé à enfiler le costume de super-héros après que la fermeture de Logan ait été satisfaite, a finalement cédé à un Ryan Reynolds très lourd et à une certaine épiphanie qui lui est venue un jour en conduisant.

« Quand je continue de penser à moi et à Ryan, Deadpool et Wolverine, qui sont des rivaux classiques de la bande dessinée, il y a aussi une dynamique que je n’avais jamais eu à faire auparavant en tant que Wolverine (…) Vous vous souvenez de ce grand film de Nick Nolte et Eddie Murphy ? 48 heures. Il me rappelle ça, ces deux personnages, tu sais, la souris rapide type farceur et le vieux grisonnant un peu coriace, mordant, tu sais, il m’incarne et je me suis dit que ça allait être drôle, ce que je n’ai jamais fait avant. Et je ne peux pas attendre »

Hormis les nominations au merveilleux film de Walter Hill (48 heures limitées, 1982), la mort du personnage de Logan restait à résoudre. Mais nous savons déjà que dans l’univers Marvel, ce n’est pas un problème.

« Nous avons fait Logan et j’en étais super content. Mais grâce à cet appareil qu’ils ont dans le monde de Marvel qui vous permet de parcourir les délais maintenant, nous pouvons revenir en arrière, parce que, vous savez, c’est de la science »

Désormais sans barrières, il était temps de se lancer, et c’est de là que vient le sacrifice physique qui donne son titre à cette nouvelle.

« J’ai appris qu’on ne peut pas se précipiter. J’ai appris que cela prend du temps. Nous avons donc six mois jusqu’à ce que je commence à filmer. Et je ne fais aucun autre travail. Je serai avec ma famille et je m’entraînerai. Ce sera mon travail pendant six mois. Et je suis vraiment en forme en ce moment (…) Je suis en bonne santé. J’ai un bon point de départ (…) Courir un mile. Commencez à courir maintenant parce que je viens pour vous »

Bien sûr, si nous voyons Wolverine courir dans notre direction de loin comme l’enfer, nous ne savons pas si nous pourrions même bouger un muscle sous le choc. Mieux vaut le rencontrer directement sur l’écran du film à l’ouverture du film.

Source | Collisionneur