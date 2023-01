On sait maintenant pourquoi les enfants apprennent plus vite que les adultes

Une équipe de recherche internationale l’a découvert en identifiant le secret des jeunes cerveaux dans une seule substance chimique.

Quand il s’agit d’apprendre de nouvelles informations, les enfants sont incroyables. Par rapport aux adultes, ils ont la capacité non seulement d’apprendre d’énormes quantités de nouvelles connaissances, mais aussi de le faire plus rapidement, en les traitant plus facilement. Le secret de leurs jeunes cerveaux semble dépendre entièrement d’une seule substance chimique appelée GABA (acide γ-aminobutyrique), un neurotransmetteur du système nerveux central qui, chez les enfants, explique l’équipe de recherche à l’origine de cette nouvelle découverte, joue un rôle crucial dans la promotion de la apprentissage. « Ce que nous avons observé – déclare Takeo Watanabe, professeur de sciences cognitives et linguistiques à l’Université Brown de Providence, aux États-Unis, et coordinateur de l’étude qui soutient scientifiquement la nouvelle hypothèse – est une augmentation rapide du GABA chez les enfants, associée à apprentissage ».

Le GABA favorise la capacité d’apprentissage chez les enfants

Le neurotransmetteur GABA, expliquent les chercheurs, joue un rôle important en aidant le cerveau à consolider de nouvelles informations. Cette substance « stabilise » le réseau de neurones pour que les apprentissages ultérieurs ne prévalent pas sur ce qui existait déjà, défendant les connaissances des interférences rétrogrades, donc du phénomène de destruction, voire d’écrasement, d’informations récemment traitées. « Néanmoins – ajoute Watanabe – ce type de traitement inhibiteur du GABA n’est pas complètement mûri chez les enfants, qui ont généralement des niveaux de GABA plus faibles, c’est pourquoi ils ont moins de capacités inhibitrices et un contrôle des impulsions plus faible que les adultes”.

Mais si le GABA est nécessaire pour préparer le cerveau à apprendre de nouvelles choses et que les enfants ont moins de GABA que les adultes, comment s’explique leur incroyable capacité à apprendre ?

Ce qui n’a pas été compris jusqu’à présent, c’est que, chez les enfants, la concentration de GABA change en fonction des différentes étapes de l’apprentissage. Comme détaillé dans un article publié par l’équipe de recherche dans la revue Current Biology, avant le début de l’apprentissage, la quantité globale de GABA chez les enfants est en fait inférieure à celle des adultes. Cependant, en utilisant une technique d’imagerie avancée appelée MRS fonctionnelle pour mesurer la concentration de GABA dans les zones corticales visuelles précoces à trois moments différents (avant, pendant et après les séances d’apprentissage), les chercheurs ont découvert que les enfants montraient une augmentation rapide de la concentration. du GABA dans le seconde cycle d’apprentissage, tandis que la concentration de GABA chez les adultes n’a pas changé.

« Des séances d’apprentissage consécutives semblaient augmenter la concentration de GABA chez les enfants, permettant à l’apprentissage qui venait de se produire de se stabiliser rapidement» explique Sebastian Frank, ancien chercheur postdoctoral dans le laboratoire de Watanabe et dirige actuellement un groupe de recherche indépendant à l’Université de Regensburg en Allemagne.

Dans des expériences comportementales ultérieures, les chercheurs ont découvert que la résilience aux interférences rétrogrades, et donc la stabilisation, chez les enfants se produit en fait quelques minutes après la fin des séances d’apprentissage. Les adultes, cependant, sont restés dans ce que les chercheurs ont qualifié d’état d’apprentissage « plus fragile » pendant au moins une heure après la séance. « Stabilisation plus rapide Franck conclut. il permet aux enfants d’apprendre plus d’éléments dans un laps de temps donné, ce qui rend le processus plus efficace que les adultes”.