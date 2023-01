Ce sont les 10 jeux les plus vendus de l’histoire

La qualité n’est pas toujours en phase avec le succès des ventes, car si l’on jette un œil à la liste des 100 meilleurs jeux de l’histoire selon Metacritic, tous n’ont pas été exactement un succès commercial. En fait, les temps ont changé et les ventes d’un jeu ne signifient pas qu’il va être une Source de revenus pour une entreprise, car au fil du temps, nous avons découvert de nouveaux modèles commerciaux tels que le jeu gratuit, le contenu téléchargeable, les micropaiements. .

Le succès a 10 noms

Ce que nous pouvons découvrir, c’est la liste des 10 jeux les plus vendus de l’histoire, soulignant qu’évidemment, lorsqu’on parle de ventes, les jeux gratuits ne sont pas inclus, et des titres comme Fortnite ou League of Legends en sont exclus. A noter également que les jeux inclus dans les bundles avec la console sont inclus, on retrouve ainsi le formidable succès de Wii Sports.

Un cas particulier est celui de Tetris, puisque nous aurions 70 millions d’exemplaires au format physique -dont la moitié avec sa version incluse dans le bundle avec Game Boy-, mais ils dépassent 500 si l’on ajoute les téléchargements de la version payante sur les téléphones mobiles . Avec cela, le jeu du Russe Aleksei Pazhitnov se classerait comme le jeu le plus vendu de l’histoire, bien qu’il ait quelque chose d’un cheat, car ce sont des versions différentes du même jeu.

Voici à quoi ressemblerait la liste des 10 jeux les plus vendus de l’histoire avec des données mises à jour en décembre de l’année dernière 2022 :