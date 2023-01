Qu’est-ce que le cancer du pancréas, la maladie dont souffrait Gianluca Vialli

Gianluca Vialli est mort à 58 ans

Le cancer du pancréas est une maladie agressive avec un taux de létalité élevé. Ce que l’on sait des symptômes, des causes et des traitements du cancer qui avait frappé Gianluca Vialli.

L’ancien footballeur, entraîneur et directeur sportif Gianluca Vialli est décédé d’un cancer du pancréas, découvert il y a cinq ans. C’est l’un des néoplasmes les plus agressifs, difficile à diagnostiquer à un stade précoce et à traiter, caractéristiques qui impliquent un taux de létalité élevé. Comme le précise l’Institut Humanitas, qui cite des données de l’Association française des registres du cancer (AIRTUM), la survie à 5 ans à compter du diagnostic n’est en fait que de 8 %, alors qu’à 10 ans, elle tombe à 3 %. Sans surprise, comme le rapporte l’institut, il représente la quatrième cause de décès chez les femmes (7 %) et la sixième chez les hommes (5 %). Voici ce que nous savons de cette maladie.

Qu’est-ce que le cancer du pancréas

Le cancer du pancréas est une maladie oncologique qui touche les cellules de l’organe, liées à la fois au système digestif et au système endocrinien. Comme l’indique l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), le pancréas est situé entre l’estomac et la colonne vertébrale et a une forme de poire particulière. Il a une double fonction principale : l’exocrine est liée à la sécrétion d’enzymes « nécessaires à la digestion des graisses, amidons, protéines », tandis que l’endocrine est liée à la production de diverses hormones associées à la régulation de la glycémie, c’est-à-dire l’insuline, le glucagon, la somatostatine et le polypeptide pancréatique. Le cancer du pancréas se développe « en raison de la croissance anormale et incontrôlée » de tout type de cellules qui le composent. Comme l’explique l’ISS, il existe différents types de cancer du pancréas, mais le plus courant, qui touche jusqu’à 95 % des cas, affecte les cellules glandulaires des canaux qui transportent les enzymes nécessaires à la digestion. Il s’agit d’un adénocarcinome canalaire. Les manuels MSD pour les professionnels de la santé faisant autorité indiquent que la plupart des adénocarcinomes affectent la tête du pancréas, la partie la plus proche du duodénum (le premier segment de l’intestin grêle). Les 5% restants sont constitués de tumeurs endocrines et kystiques affectant les cellules liées à la production d’hormones. Le cystadénocarcinome pancréatique est très rare et a un pronostic plus favorable que les adénocarcinomes agressifs, qui ont tendance à métastaser plus facilement.

Symptômes du cancer du pancréas

Les manuels MSD soulignent que l’adénocarcinome du corps ou de la queue du pancréas « est généralement asymptomatique jusqu’à ce qu’il soit de grande taille ». C’est l’une des raisons de la létalité de la maladie, étant donné qu’au moment du diagnostic, dans 90% des cas, les cellules cancéreuses se sont déjà propagées à d’autres parties du corps, c’est-à-dire que des métastases sont déjà apparues. Les symptômes signalés comprennent des douleurs abdominales hautes importantes, qui peuvent s’atténuer ou s’aggraver selon la position (par exemple, se pencher en avant ou se coucher) et après avoir mangé. Elle est due à la compression provoquée par la masse tumorale sur les nerfs ou à leur infiltration de cellules malades. L’ISS précise que la douleur peut aussi toucher le dos. D’autres manifestations possibles incluent la jaunisse (jaunissement de la peau et de la partie blanche des yeux); urine de couleur foncée ou orange; selles pâles; fatigue; perte de poids soudaine (perte de poids); et perte d’appétit. Des troubles gastro-intestinaux tels que diarrhée et vomissements sont également possibles, ainsi que de la fièvre, une indigestion et des symptômes de diabète, qui apparaissent lorsque la tumeur affecte la fonction endocrinienne du pancréas. Les complications comprennent l’obstruction intestinale.

Qui souffre d’un cancer du pancréas

L’ISS indique que 13 000 cas de cancer du pancréas sont diagnostiqués en France chaque année, avec des différences statistiquement insignifiantes entre les hommes et les femmes (6 500 chez les hommes et 7 000 chez les femmes pour les données de 2016). En dessous de 40 ans, il est considéré comme une forme de cancer « peu fréquente » ; en fait, la plupart des diagnostics se concentrent entre 50 et 80 ans. Aux États-Unis, où l’incidence est en augmentation, l’âge médian des patients atteints est de 55 ans. En 2020, sur la base des données ARTIUM citées par l’Institut Humanitas, il y a eu une augmentation significative des diagnostics chez les hommes en France.

Les causes du cancer du pancréas

Outre l’âge, l’un des principaux facteurs de risque du cancer du pancréas est l’habitude de fumer : les fumeurs ont en effet un risque deux à trois fois plus élevé de développer un cancer qu’un non-fumeur. L’ISS explique que la réduction des risques est bien documentée si vous décidez d’arrêter (il n’est jamais trop tard). Le surpoids, l’obésité et la sédentarité (manque d’activité physique) favorisent également l’apparition de la maladie. D’autres facteurs de risque cités comprennent une alimentation pauvre en légumes et en fruits frais ; le diabète, qui peut doubler le risque de tomber malade ; pancréatite chronique qui multiplie par 10 les risques de développer un cancer des organes et l’hérédité. L’ISS rapporte également une corrélation avec des maladies génétiques telles que le syndrome de von Hippel-Lindau, le syndrome de Peutz-Jeghers, le syndrome de Lynch, le naevus de mélanome multiple atypique familial et d’autres. Des mutations du gène BRCA-2 sont également en cause, défrayent la chronique comme le « gène Jolie » pour sa corrélation avec le cancer du sein (l’actrice Angelina Jolie a subi une double mastectomie préventive en raison de la présence de la mutation). Les chercheurs rapportent une association « moins marquée » avec l’alcool, alors que celle avec le café a été exclue.

Diagnostic et traitement du cancer du pancréas

En cas d’apparition de symptômes de la tumeur, le médecin peut dans un premier temps procéder à une palpation, à la recherche d’éventuelles anomalies. En cas de besoin, explique l’ISS, il peut aussi demander de vérifier les niveaux d’une protéine appelée CA 19-9. Par la suite, nous passons aux échographies, laparoscopie, tomodensitométrie, TEP, cholangiographie et autres tests et investigations utiles pour obtenir le diagnostic définitif. S’ils sont confirmés, les traitements comprennent la chirurgie, la chimiothérapie et la radiothérapie. La résection chirurgicale de la partie malade de l’organe, avant que les métastases ne se soient propagées au reste de l’organisme, « représente le choix thérapeutique le plus efficace, lorsqu’il est possible de le réaliser », indique l’ISS. La chimiothérapie peut être efficace pour réduire la taille de la tumeur et la rendre opérable, si elle n’est pas possible au début du cycle de traitement. En raison de l’agressivité et du taux de létalité élevé, lorsqu’il n’y a plus d’options, les thérapies sont accompagnées de soins palliatifs pour améliorer la qualité de vie du patient.