L’IA sera généralisée en 2023

Très attendu : L’un des nombreux défis liés à l’analyse et à la prévision des tendances dans l’industrie technologique est que certains sujets sont tellement couverts bien avant qu’ils ne soient prêts qu’au moment où ils commencent à avoir un impact réel sur le marché, ils ressemblent à de vieilles nouvelles. L’intelligence artificielle (IA) est un excellent exemple de ce phénomène.

L’industrie technologique et même la presse générale discutent depuis longtemps du concept et des premières implémentations de l’IA, mais les exemples concrets sont relativement difficiles à trouver.

Pour être clair, les fonctions alimentées par l’IA sont utilisées depuis plusieurs années dans des domaines tels que la photographie informatique sur les smartphones ainsi que des applications d’analyse de données haut de gamme basées sur le cloud. Cependant, bon nombre d’entre eux sont essentiellement invisibles pour la plupart des gens.

Cette année, cependant, les consommateurs et les entreprises devraient s’attendre à voir de nombreux exemples flagrants de capacités alimentées par l’IA dans leurs activités quotidiennes. Le lancement et l’énorme éclaboussure faite par l’outil de génération d’images Dall-E (et d’autres similaires) et le chatbot autonome ChatGPT à la fin de l’année dernière ont commencé à indiquer où les choses allaient.

Je m’attends à voir des exemples beaucoup plus médiatisés comme ceux-ci en 2023. Pour le dire succinctement, bien que cela ait été prédit à plusieurs reprises auparavant, je m’attends à ce que 2023 soit l’année où l’IA se généralise enfin.

Ce qui est fascinant à la fois avec Dall-E et ChatGPT, c’est qu’ils sont des exemples de ce qu’on appelle l’IA générative – ou la capacité de créer du contenu original, des informations (ou même du code logiciel !) à partir d’une entrée très limitée.

Avec Dall-E, par exemple, vous pouvez lui demander de générer des images dans différents styles à partir d’une simple description textuelle des éléments que vous souhaitez inclure (par exemple, dessinez une Porsche rouge traversant la région viticole du nord de la Californie pendant une tempête de neige dans un style pointilliste).

Dans le cas de ChatGPT, les fonctionnalités sont encore plus étendues. Vous pouvez, par exemple, lui demander de créer des paroles de chansons originales ou une histoire au coucher ou même un essai universitaire (une nouvelle préoccupation majeure pour les éducateurs inquiets de tricherie) sur n’importe quel sujet et dans n’importe quel style que vous demandez.

Imaginez, par exemple, la possibilité de générer immédiatement un article décrivant le fonctionnement des téléviseurs OLED dans le style de flux de conscience de l’auteur James Joyce qui incorpore des personnages de la série de livres Harry Potter.

Aucun des outils d’IA générative n’est parfait, et bon nombre de leurs défauts les plus flagrants commencent à être documentés. Cependant, ils sont tous les deux suffisamment bons – en fait, étonnants à bien des égards – pour pouvoir fournir à presque tout le monde une vision beaucoup plus claire de ce qui est possible avec l’IA. De plus, comme pour la plupart des technologies, de nouvelles versions améliorées sont déjà en préparation – ChatGPT4 et des versions améliorées d’autres outils devraient apparaître cette année.

L’autre chose intéressante à propos de ces types d’outils est que leur application va bien au-delà de leurs fonctions premières. Il s’avère que l’une des applications les plus intéressantes pour un outil comme ChatGPT, par exemple, pourrait être une refonte complète des moteurs de recherche.

Afin de permettre son incroyable puissance créative, l’algorithme logiciel qui alimente ChatGPT a été alimenté par la plupart des informations textuelles disponibles sur Internet, puis formé pour créer des liens entre toutes ces informations. Les moteurs de recherche actuels sont bons pour trouver les informations liées à une demande, mais pas pour les combiner toutes d’une manière qui a du sens pour les êtres humains normaux. Ainsi, au lieu de devoir vérifier individuellement différents liens lors d’une recherche sur un sujet, imaginez que vous receviez un résumé des informations les plus pertinentes. Ce type de recherche alimentée par l’IA l’amène à un tout autre niveau.

Reconnaissant cela, la rumeur veut que Microsoft apporte une partie de la fonctionnalité ChatGPT à une version mise à jour du moteur de recherche Bing – dès mars. (Microsoft est un important contributeur financier à OpenAI, la société qui a développé ChatGPT et Dall-E.)

De plus, des drapeaux rouges ont apparemment été soulevés chez Google concernant l’impact potentiel de ces types d’outils, de sorte que beaucoup s’attendent à ce qu’une combinaison des modèles de langage génératif LaMDA, MUM et PaLM de l’entreprise soit intégrée dans une future version de Google Search.

Cependant, l’importance de la banalisation et de l’impact des applications d’IA pour un grand pourcentage de la population va bien au-delà des capacités elles-mêmes. Comme pour de nombreuses technologies qui se cachent essentiellement à la vue de tous avant d’être largement comprises et appréciées, ces capacités d’IA grand public ouvriront les yeux des gens sur les nombreux autres types de fonctions alimentées par l’IA qui existent actuellement (et continuent d’être améliorées).

Tout, de la capacité à générer automatiquement des images d’arrière-plan photoréalistes à partir de simples croquis, comme le fait Nvidia avec son outil Canvas, à la capacité d’améliorer la réception du signal 5G dans les smartphones grâce à des modems qui « apprennent » à s’adapter aux signaux dans une région donnée. , comme Qualcomm le fait avec ses puces X70, les tâches « d’arrière-plan » alimentées par l’IA vont commencer à être plus reconnues et appréciées cette année.

De plus, la nécessité de disposer d’appareils pouvant aider à accélérer les fonctions logicielles alimentées par l’IA sera reconnue comme devenant essentielle.

Au CES 2023, par exemple, Intel et AMD ont présenté de nouvelles capacités d’accélération hardware pour les logiciels basés sur l’IA dans leurs derniers processeurs. Intel intègre la technologie de sa gamme d’accélérateurs d’IA Movidius dans certaines versions de ses processeurs Intel Core de 13e génération et AMD a dévoilé une toute nouvelle architecture d’IA pour certaines de ses puces Ryzen 7000 récemment annoncées.

Baptisée Ryzen AI et présentée dans la nouvelle gamme Ryzen 7040, la technologie intègre un moteur dédié conçu pour accélérer les applications d’IA. Les efforts d’Intel et d’AMD s’apparentent aux premiers jours de l’intégration du moteur graphique GPU dans leurs processeurs. Attendez-vous à de nombreux autres développements sur ce front dans le monde du PC à cause de cela.

L’essentiel est que l’impact des retombées des outils d’IA traditionnels comme Dall-E et ChatGPT est susceptible d’être aussi important et probablement encore plus étendu qu’eux. En conséquence, attendez-vous à voir beaucoup plus d’attention portée aux capacités liées à l’IA dans les produits, logiciels et services de tous types tout au long de la nouvelle année.