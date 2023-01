Windows 11 est sur le point d’être adopté plus largement par les entreprises

Dans le contexte : l’adoption mondiale de Windows 11 n’a établi aucun record de vitesse, en particulier dans le segment des entreprises, qui a toujours été le domaine le plus lent à adopter les derniers systèmes d’exploitation de Redmond. Selon un nouveau rapport, cependant, cela devrait changer à l’avenir, de nombreuses entreprises passant maintenant lentement à Windows 11.

Comme l’a rapporté The Register, le service d’analyse Web Statcounter, qui a un code de suivi installé sur 1,5 million de sites Web, a déclaré que Windows 11 fonctionnait sur 16,93 % des PC mondiaux en décembre. Ce chiffre était de 16,12 % en novembre et de 15,44 % en octobre, il augmente donc, bien que lentement. Windows 10, quant à lui, était installé sur 68,01% des machines en décembre.

Source : StatCounter Global Stats – Part de marché de la version Windows

Steve Kleynhans, vice-président de la recherche de Digital Workplace Infrastructure and Operations chez Gartner, la société d’études de marché dont les rapports apparaissent régulièrement sur ce site, a déclaré à The Reg que les chiffres de Windows 11 sont à peu près ce à quoi il s’attendrait à ce stade.

Kleynhans ajoute que de nombreuses entreprises ont attendu la première mise à jour majeure de Windows 11 avant de mettre à niveau leurs systèmes. Cela a atterri avec le déploiement de 22H2 en septembre, apportant de nouvelles fonctionnalités et, comme d’habitude, quelques problèmes.

« De nombreuses organisations lancent ou démarrent des projets drivers[cemois-cietprévoientdetransférerdenouveauxachatsversWin11danslesprochainsmoisunefoisqu’ellesserontàl’aiseLesmisesàniveaudessystèmesexistantsprendrontprobablementplusdetempscariln’yapasvraimentdeénormebesoinjusqu’àplustarden2024lorsquelafindeviedeWin10commenceàseprofiler»aajoutéKleynhans[thismonthandplanningtomovenewpurchasesovertoWin11inthenextfewmonthsoncetheyarecomfortableUpgradesofexistingsystemsarelikelytotakelongerasthereisn’treallyahugeneeduntillaterin2024whentheendoflifeforWin10startslooming »Kleynhansadded

Microsoft a précédemment déclaré qu’il prendrait en charge au moins un canal semi-annuel de Windows 10 jusqu’au 14 octobre 2025, date à laquelle Windows 10 Home et Pro seront retirés. Mais, comme c’est le cas avec Windows 7, attendez-vous à ce que certaines entreprises paient pour une assistance étendue – dans le cas de Windows 7 Pro, cela a finalement atteint 200 $ par machine et par an.

Windows 11 a connu un lancement difficile, principalement en raison des exigences matérielles qui nécessitent la présence d’un module de plateforme sécurisée (TPM) 2.0. Il existe des solutions de contournement, mais les restrictions du processeur sont un problème pour de nombreuses entreprises utilisant des PC plus anciens.

Malgré le recul initial, il semble que de plus en plus de joueurs adoptent Windows 11 ; le dernier système d’exploitation continue d’éroder la part de Windows 10 dans l’enquête Steam, où Windows 11 détient désormais une part d’utilisateurs de 28,42 %. Et en octobre, le patron de Microsoft, Satya Nadella, a affirmé que le système d’exploitation était de plus en plus adopté par les organisations.