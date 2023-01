Approbation du premier vaccin au monde pour les abeilles : comment ça marche

Le Département de l’agriculture des États-Unis (USDA) a approuvé le premier vaccin contre les abeilles. Les colonies seront protégées de la loque américaine, une maladie capable d’anéantir des ruches entières.

Le premier vaccin au monde pour les abeilles a été approuvé aux États-Unis. Le médicament, développé par la société spécialisée Dalan Animal Health et Diamond Animal Health, a été conçu pour protéger les abeilles mellifères (Apis mellifera) de la loque américaine ou PA, une maladie bactérienne dévastatrice, résistante et capable d’anéantir des colonies entières. Jusqu’à présent, les seuls traitements contre ces infections reposaient sur l’administration d’antibiotiques coûteux – à l’efficacité douteuse – ou sur la destruction par incinération de toute la colonie infectée, pour éviter la propagation de la loque américaine aux autres ruches voisines. Grâce à ce vaccin, la lutte contre la terrible maladie des abeilles va être révolutionnée.

Comme expliqué dans un communiqué du ministère de la Santé, la loque américaine est causée par des spores de la bactérie Larves de Paenibacillus. Il s’agit d’une maladie si importante qu’elle est « sujet à dénonciation en vertu des dispositions relatives au commerce et à l’exportation (directive 92/65/CEE) » dans l’Union européenne. L’AP affecte les couvains des colonies et seules les plus jeunes larves sont sujettes à ses effets (les abeilles adultes sont immunisées). Mais du fait de la rapidité de l’infection, des générations entières sont éliminées et les colonies ne sont plus en mesure de produire un nombre suffisant d’ouvrières pour subvenir à leurs besoins, jusqu’à leur anéantissement. Il s’agit donc d’une maladie extrêmement dangereuse, capable de causer de très graves dommages à la fois aux écosystèmes naturels – les abeilles participent à la pollinisation de nombreuses plantes – et des dommages économiques aux apiculteurs.

Les spores de la bactérie Paenibacillus larvae arrivent dans les ruches portées par les abeilles errantes qui ont visité les ruches infectées et se propagent rapidement. Ils peuvent rester viables pendant des années dans les éléments des ruches contaminées et sont capables de résister à des conditions climatiques extrêmes ainsi qu’à de nombreux antibiotiques efficaces contre d’autres bactéries. Un véritable drame pour les abeilles, déjà fortement menacées par les pesticides, le changement climatique, la destruction de l’habitat naturel et d’autres facteurs anthropiques à la base du syndrome de dépopulation des ruches ou CCD, qui depuis 2006 dévaste les colonies d’abeilles mellifères à travers le monde. . Grâce au nouveau vaccin, il sera au moins possible de tenir à distance la peste américaine. Mais comment ça marche exactement ?

Comme expliqué dans le communiqué de presse officiel de Dalan Animal Health publié sur businesswire, le vaccin est basé sur des bactéries Paenibacillus larvae à cellules entières tuées, qui sont mélangées à la nourriture normalement consommée par les abeilles ouvrières. Une fois digéré, il se retrouve dans les glandes qui produisent la gelée royale, le super nutriment destiné à la reine. Le vaccin se retrouve ainsi dans les organes reproducteurs et les œufs produits par la reine sont immunisés contre la loque américaine. « Nous nous engageons à fournir des solutions innovantes pour protéger nos pollinisateurs et promouvoir une agriculture durable. La croissance démographique mondiale et le changement climatique augmenteront l’importance de la pollinisation par les abeilles pour assurer notre approvisionnement alimentaire. Notre vaccin est un pas en avant dans la protection des abeilles mellifères. Nous sommes sur le point de changer la façon dont nous prenons soin des insectes, ce qui aura un impact sur la production alimentaire à l’échelle mondiale », a déclaré le Dr Annette Kleiser, directrice générale de Dalan Animal Health.

L’enthousiasme pour l’approbation des vaccins par le Département de l’agriculture des États-Unis (USDA) monte déjà en flèche parmi les apiculteurs, comme l’a déclaré l’entrepreneur Trevor Tauzer : « C’est une avancée passionnante pour les apiculteurs, car nous comptons sur un traitement antibiotique qui a une efficacité limitée et prend un beaucoup de temps et d’énergie à consacrer à nos ruches. Si nous pouvons prévenir une infection dans nos ruches, nous pouvons éviter des traitements coûteux et concentrer nos énergies sur d’autres éléments importants pour garder nos abeilles en bonne santé. Le vaccin n’est pas lié à des organismes génétiquement modifiés (OGM), il peut donc également être utilisé pour l’agriculture biologique. Les délais d’approbation dans l’Union européenne et donc aussi en France ne sont pas connus.