Razer présente sa gamme de produits colorés pour cette année au CES 2023

Razer ne peut pas manquer au CES et à cette occasion, la société de l’écosystème du jeu a montré certains des produits qui nous surprendront et apporteront de la couleur aux joueurs tout au long de 2023. Avec une large gamme de produits couvrant les ordinateurs portables et les accessoires, c’est ce que Razer a montré à CES 2023.

Blade 16 et Blade 18, une nouvelle génération d’ordinateurs portables de jeu

La nouvelle génération d’ordinateurs portables Razer Blade a été annoncée, avec l’arrivée des Blade 16 et Blade 18. Ces ordinateurs portables axés sur les jeux sont alimentés par le chipset Intel Core i9 HX de 13e génération, prenant en charge la mémoire DDR5 56000 MHz et la série RTX 40. NVIDIA.

Pour sa part, le Razer Blade 16 a une conception qui cherche à équilibrer performances et portabilité. À première vue, son écran est le plus accrocheur, étant le premier écran mini-LED configurable compatible HDR de 16 pouces avec une luminosité maximale de 1000 nits. Cet écran dispose d’une résolution UHD+ native avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, tandis que son mode Gamer le relève pour augmenter le taux de rafraîchissement à 240 Hz en FHD+ natif.

Pendant ce temps, le Razer Blade 18 est présenté comme l’ordinateur portable le plus puissant de Razer, destiné aux joueurs hardcore et aux créateurs de contenu. Cet ordinateur portable est doté d’un énorme écran QHD + de 18 pouces avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz. De Razer, cet ordinateur portable est un remplacement de bureau avec une webcam 5MP intégrée, 6 haut-parleurs avec THX Spatial Audio et même un refroidissement hyper efficace de la chambre à vapeur.

Le Blade 16 commencera à 2 699,99 $ et le Blade 18 à 2 899,99 $.

Razer Kiyo Pro Ultra une webcam qui vise une haute qualité d’image

Destiné aux créateurs de contenu qui souhaitent vraiment afficher la meilleure qualité d’image possible dans leurs flux, Razer a présenté le Razer Kiyo Pro Ultra, qui permettra à ses utilisateurs une qualité de niveau DSLR, mais avec une simplicité plug-and-play.

Cet appareil photo est équipé d’un capteur Sony STRAVIS 2 1/1,2″ avec une taille de pixel de 2,9 μm, ainsi que d’un objectif à très grande ouverture F/1,7 personnalisé. De plus, il dispose d’un processeur de pointe capable de convertir les enregistrements dans divers formats vidéo, de 4K 30 FPS à 4K 24 FPS, 1440p 30 FPS non compressés. À cela s’ajoute une mise au point automatique assistée par l’IA qui suit le visage de l’utilisateur, assurant une mise au point nette sur le visage tout en permettant le bokeh sans avoir besoin de logiciel ou de tout autre appareil.

La configuration du Razer Kiyo Pro Ultra se veut simple. En se connectant simplement avec un port USB 3.0, les utilisateurs peuvent accéder rapidement à l’appareil. Ceux qui veulent le déplacer pourront régler les paramètres de la caméra via Razer Synapse. L’appareil est déjà disponible à partir d’aujourd’hui, le 5 janvier dans les RazerStores au prix de…

Razer Edge au service du jeu mobile

Razer a également montré ce que sera son appareil Android axé sur les jeux mobiles, le Razer Edge. Il a un écran AMOLED de 6,8 pouces et une résolution FHD+ avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Cet appareil est alimenté par un Snapdragon G3x Gen 1 et un système de refroidissement actif. L’appareil aura deux versions, le Razer Edge (Wi-Fi) et le Razer Edge 5G, tous deux arriveront le 26 janvier aux États-Unis. Le premier peut être obtenu via le RazerStore, tandis que le second sera vendu exclusivement dans les stores Verizon.

Accessoires VR pour Meta Quest 2

Meta Quest 2 ne sera pas en reste par l’entreprise. Razer a annoncé une sangle réglable, ainsi qu’une interface faciale. Cette sangle en nylon haute performance vise à offrir à l’utilisateur un confort lors de la mise en place de la visière, permettant un meilleur équilibre.

D’autre part, l’interface faciale de Razer a été développée pour un plus grand confort sur le visage lors de la mise en place du casque. Ce qui est recherché ici est d’éliminer la pression faciale, ainsi que d’éviter les irritations cutanées lors de l’utilisation de matériaux hypoallergéniques. Dans le même temps, sa conception et ses matériaux permettent une plus grande immersion en bloquant mieux la lumière, tout en assurant une ventilation au visage du joueur, facilitant également le nettoyage et l’entretien de cet accessoire.

Pour l’instant, ces périphériques Meta Quest 2 devraient être disponibles aux États-Unis au premier trimestre 2023.

Razer Leviathan V2 Pro, le son qui vous suit

Nous terminons avec l’un des périphériques qui a le plus retenu notre attention, la barre de son Razer Leviathan V2 Pro, qui, grâce à l’IA, permet le suivi de la tête de l’utilisateur, permettant un son 3D sans avoir besoin de câbles ou d’autres klaxons tout autour de nous.

Cette nouvelle barre de son permet un son surround, permettant aux utilisateurs de toujours avoir un son optimal, peu importe où et comment ils sont assis grâce à son intelligence artificielle et à sa caméra infrarouge intégrée. Cela indique que, dans son ensemble, le son s’adapte en temps réel à la position de l’utilisateur. Ceci est également pris en charge par THX Spatial Audio, permettant aux utilisateurs de deux façons d’utiliser cette barre de son.

Cette barre de son comprendra également un subwoofer et, comme on peut s’y attendre d’un produit Razer, elle sera compatible avec Razer Chroma RGB, vous aurez donc jusqu’à 30 zones d’éclairage configurables et un écosystème de couleurs en constante évolution. . . Le Razer Leviathan V2 Pro sera disponible à partir de février 2023 sur le Razer Store pour 399,99 $.