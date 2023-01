Apple vend maintenant des livres audio avec une narration basée sur l’IA

Une patate chaude : le marché des livres audio gagne en popularité et en bénéfices, et Apple veut une plus grande part de ce gâteau gonflé – à tel point que la société est prête à mettre en colère les éditeurs et les auteurs avec un catalogue de livres récemment lancé avec une narration basée sur l’IA. .

Apple a un nouveau catalogue de livres audio créés sans l’aide d’acteurs vocaux. Selon Cupertino, la nouvelle option d’écoute basée sur l’IA apportera innovation, qualité et argent au marché traditionnel d’Apple Books. Certains éditeurs et partenaires constructeurs ne sont pas si désireux d’essayer l’IA car ils sont toujours attachés à la voix humaine traditionnelle en tant que forme d’art.

Selon les rumeurs, Apple lancerait son nouveau catalogue de livres audio à la mi-novembre, mais les retards et les conditions de marché hostiles ont entraîné un lancement plus silencieux, comme l’a souligné The Guardian. Apple décrit sa narration numérique comme un moyen de responsabiliser les auteurs indépendants et les petits éditeurs, et comme un service qui va au-delà de la petite fraction de livres qui sont généralement convertis en audio pour le marché traditionnel des livres audio.

Selon Apple, les voix numériques utilisées pour les livres audio basés sur l’IA sont créées et optimisées pour des genres spécifiques, à commencer par les livres électroniques de fiction et de romance. La nouvelle approche de la narration numérique associe « une technologie de synthèse vocale avancée à un travail important d’équipes de linguistes, de spécialistes du contrôle qualité », fait remarquer Apple, avec des ingénieurs du son produisant des livres audio de haute qualité à partir d’un fichier ebook standard.

Les livres audio basés sur l’IA sont présentés comme un « complément précieux aux livres audio narrés par des professionnels », comme Apple le dit toujours attaché à la « magie de la narration humaine » avec une intonation et une inflexion humaines qui sont notoirement difficiles à reproduire avec des voix synthétiques. Apple a approché des partenaires constructeurs potentiels pour rejoindre le projet dans le cadre d’un accord de non-divulgation standard, mais certains des éditeurs n’ont pas du tout accepté de rejoindre le nouveau programme.

David Caron, coproducteur chez un important éditeur de livres audio pour le marché canadien, préconise l’approche traditionnelle de la création de livres audio. « Le narrateur apporte une toute nouvelle gamme d’art », a déclaré Caron, créant quelque chose qui est « différent du livre imprimé » et non un son artificiel.

L’agent littéraire canadien Carly Watters a déclaré que des entreprises comme Apple veulent juste gagner de l’argent et n’ont aucun respect pour les opportunités créatives offertes par les livres audio. Ils veulent créer plus de contenu, et c’est tout, mais la voix synthétique n’est « pas ce que les clients veulent écouter ».

En plus d’enrager une partie de l’industrie de la fabrication de livres audio, la nouvelle approche d’IA d’Apple pourrait devenir une autre raison pour les agences de réglementation d’examiner de près les activités de Cupertino à la recherche de comportements anticoncurrentiels potentiels. Spotify tente de faire avancer ces examens avec un site récemment lancé, Time to Play Fair, où la société tire des coups de feu contre le processus d’achat de livres audio apparemment fastidieux d’Apple.