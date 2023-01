Les impressionnantes images satellites du manque de neige dans les stations de ski d’Europe

La rareté des chutes de neige et des températures bien supérieures aux moyennes de la période mettent en difficulté les domaines skiables de certaines des stations de montagne les plus réputées des Alpes et des Pyrénées, menaçant les ressources en eau pour toute l’année 2023.

Les images satellites montrent Morzine dans les Alpes françaises le 30 décembre 2021 par rapport au 25 décembre 2022 / Photo : Sentinel

La canicule anormale qui domine ce début d’année, non seulement en France mais dans au moins huit pays de la majeure partie de l’Europe centrale, a des répercussions très différentes de la chaleur estivale, en raison du manque de neige que de nombreux districts voient ski stations de se rendre et de fermer les pistes de ski mais, surtout, en raison de l’absence d’accumulations de neige importantes qui menacent les ressources en eau en 2023.

L’impact des faibles chutes de neige et des températures bien supérieures à la moyenne est clairement visible dans les images impressionnantes capturées par les satellites Sentinel de l’Agence spatiale européenne (ESA), qui montrent la criticité de la situation dans certaines des stations de montagne les plus renommées. Relancer de Nouvelles du cielrévèlent l’aspect très inhabituel des pentes de ce qui devrait être des stations de ski couvertes de neige immaculée, soulignant l’étendue du gazon brun.

Images satellites de la pénurie de neige

A Morzine, station de ski des Alpes françaises, proche de la frontière suisse, où il n’y a actuellement que deux pistes ouvertes, la différence avec l’année précédente est bien visible, ainsi que sur le domaine skiable d’Ax 3 Domaines, dans le département français de l’Ariège, dans les Pyrénées.

Image satellite d’Ax 3 Domaines dans les Pyrénées dans le sud-ouest de la France, 31 décembre 2021 / Photo : Sentinel

image satellite d’Ax 3 Domaines dans les Pyrénées dans le sud-ouest de la France, 28 décembre 2022 / Photo : Sentinel

Situation similaire à Leutasch, au Tyrol, où la comparaison des images satellites laisse peu de place à l’interprétation.

Les images satellites montrent Leutasch au Tyrol, dans l’ouest de l’Autriche, le jour de l’an 2021 (L) par rapport à 2022. Photo : Sentinel

Selon les experts, l’avenir des sports de glisse serait loin d’être rose, voire blanc. En effet, les modèles climatiques actuels prédisent une augmentation des précipitations hivernales dans les décennies à venir, qui tomberont toutefois sous forme de pluie au lieu de neige. Une condition qui risque de se traduire par un recours accru à la neige de culture, ce qui dans certaines régions pourrait entraîner «un conflit entre la demande en eau pour les stations de ski et pour la production d’énergie hydroélectriquea déclaré le Dr Maria Vorkauf du Département des sciences de l’environnement de l’Université de Bâle, auteur principal d’une étude récente évaluant la durabilité de la station de ski Andermatt-Sedrun-Disentis en Suisse.

Aujourd’hui, explique-t-elle, une partie de l’eau utilisée pour la neige artificielle dans la plus grande sous-région Andermatt-Sedrun-Disentis provient de l’Oberalpsee, d’où un maximum de 200 millions de litres peuvent être puisés chaque année. « Si le changement climatique se poursuit sans relâche, cette source d’eau durera jusqu’au milieu du siècle, date à laquelle de nouvelles sources devront être exploitées» soulignent les calculs des chercheurs, montrant que la consommation d’eau pour l’enneigement de culture augmentera significativement, de l’ordre de 80 % pour l’ensemble du district. « Dans un hiver moyen vers la fin du siècle, la consommation s’élèverait ainsi à environ 540 millions de litres d’eau, contre 300 millions de litres aujourd’hui ».