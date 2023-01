Neil Druckmann n’exclut pas The Last of Us 3 : "Il y a plus d’histoires à raconter"

Déjà l’année où la franchise a 10 ans, cela semble être un bon moment pour The Last of Us. Dans un peu plus d’une semaine, la série sortira sur HBO, nous avons un remake sorti il ​​y a quelques mois à peine, et il faut espérer que bientôt nous aurons encore plus de nouvelles sur son multijoueur, dont nous avons pu voir un nouvelle image hier. Cependant, et bien que Neil Druckmann ait voulu détruire les rumeurs il y a quelques jours à peine, rien ne semble indiquer que nous ne verrons pas un futur troisième opus. Il ne l’exclut pas non plus…

« Je pense qu’il y a plus d’histoires à raconter », a-t-il déclaré, précisant que l’univers de The Last of Us a encore beaucoup à explorer, et déclarant également que celles-ci ne semblent pas être racontées dans la série télévisée. « Nous n’avons pas l’intention de raconter des histoires au-delà de l’adaptation des jeux », déclare Druckman, prévoyant au passage que la deuxième saison de la série nous racontera ce qui s’est passé dans The Last of Us Part II, l’un des jeux les plus primés de l’histoire.

De grands espoirs dans la série

Il y a quelques jours, nous avons vu comment Druckmann lui-même a soulevé le battage médiatique avec la série mettant en vedette Pedro Pascal et Bella Ramsey. « Ce sera la meilleure et la plus authentique adaptation d’un jeu vidéo jusqu’à présent », a-t-il déclaré, assurant que son intention est aussi de captiver ceux qui ne sont pas fans de jeux vidéo.

« Les gens voient de mauvaises adaptations et ajoutent des raisons à l’idée que les jeux sont enfantins », a-t-il déclaré. « J’adore l’idée que quelqu’un regarde la série et se demande ‘Est-ce vraiment basé sur un jeu vidéo ?' » Et c’est qu’une autre raison d’avoir confiance est l’interprétation des deux protagonistes, louée à la fois par Troy Baker -Joel dans les jeux- dans le cas de Pascal, et par Druckmann et co-scénariste Craig Mazin dans le cas du jeune Ramsey.

The Last of Us sera diffusé sur HBO le 16 de ce mois.

Source : journaliste hollywoodien