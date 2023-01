Il y a une fonction cachée dans l’iPhone qui active un son pour vous endormir

En choisissant une option dans le menu Accessibilité, vous pouvez utiliser l’iPhone comme une machine à dormir. L’appareil commence à produire des sons relaxants, capables de couvrir les bruits les plus gênants de la vie quotidienne en équilibrant le spectre de fréquences.

Tout est basé sur des contrastes de fréquence. Même le bruit d’un camion poubelle ou les cris d’un bébé qui pleure de l’appartement voisin peuvent devenir invisibles, s’ils sont bien équilibrés.

Cela fonctionne quelque chose comme ça : couvrir un bruit avec un autre son. Il existe des machines spéciales capables de générer certaines fréquences, mais la même fonctionnalité est également présente sur les iPhones avec iOS 15 ou versions ultérieures.

La machine à dormir sur iPhone

Certains smartphones Apple ont une fonction de bruit blanc intégrée, qui peut être utilisée pour vous détendre et vous aider à dormir. Le bruit blanc est en effet capable de couvrir toute la gamme des fréquences audibles avec la même intensité.

Cela ressemble au sifflement d’une radio qui ne peut pas capter un signal. Il existe clairement des machines exprès, et elles coûtent entre 20 et 100 euros, pour une solution moins performante mais moins chère, il suffit d’accéder aux réglages sur son smartphone.

A quoi sert le bruit blanc ?

Les machines à bruit blanc sont utilisées pour se concentrer ou s’endormir. Comme l’a expliqué Rafael Pelayo, chercheur sur le sommeil à l’Université de Stanford, il est bon de s’ennuyer, en particulier avant de se coucher, car il faut se sentir en sécurité pour s’endormir facilement. De plus, ces machines peuvent aider à maintenir le sommeil en masquant les bruits inattendus, tels que le cliquetis d’un ascenseur d’hôtel ou le cliquetis de la serrure lorsque le colocataire entre tard dans l’appartement. Ils peuvent également être utiles pour se concentrer à la maison pendant le travail intelligent ou masquer le bourdonnement dans les bureaux en open space.

« La principale caractéristique des appareils audio est un son constant par opposition aux sons changeants », a expliqué le Dr. David Neubauer, professeur agrégé de psychiatrie et de sciences du comportement à la Johns Hopkins University School of Medicine. « Notre cerveau est attentif au changement de son, et un son constant et confortable peut vous aider à vous détendre. »

Comment utiliser la fonction de fond sonore

Vous n’avez pas besoin de rechercher « bruit blanc », mais « sons de fond », pour accéder à la fonction, allez simplement dans Paramètres, cliquez sur Accessibilité, sélectionnez l’option Audio / vidéo, et ici, en faisant défiler les éléments, les sons de fond seront apparaître. Il y a aussi un raccourci, toujours sur Paramètres, vous choisissez ensuite la section Accessibilité et ici vous pouvez sélectionner les sons de fond directement depuis le panneau.

En activant le réglage, il sera alors possible de choisir parmi une gamme de sons pensants pour vous aider à vous reposer. Le bruit de la pluie, d’un ruisseau, de l’océan, des fonds équilibrés, clairs ou sombres. Vous pouvez également régler le volume sonore comme vous le souhaitez. Il n’y a pas de minuterie intégrée pour désactiver l’arrière-plan après un certain nombre d’heures, de sorte que le son continue jusqu’à ce que vous l’éteigniez. Cependant, il existe un paramètre qui peut arrêter le bruit blanc lorsque le smartphone est verrouillé.

Contre le silence absolu

« Je pense qu’il y a deux façons dont les appareils audio sont utiles. Bien sûr, ils peuvent bloquer d’autres bruits soudains qui pourraient nous réveiller pendant un silence complet la nuit », a déclaré Neubauer. Les appareils « créent également un cocon sonore qui pourrait procurer un sentiment de sécurité », a déclaré Neubauer. « Parfois, un silence de mort peut parce que les gens écoutent attentivement et inhibent ainsi le sommeil, il devient plus difficile de s’endormir ».

Une gamme de couleurs pour chaque son

« Ces machines émettent souvent des sons apaisants comme la pluie ou le vrombissement d’un ventilateur, ou des bruits statiques apaisants officiellement connus sous le nom de bruit brun ou bruit rose. » Le bruit blanc est souvent utilisé comme terme générique, mais il peut être particulièrement difficile à entendre, « ces alternatives sont beaucoup plus propices au sommeil », a déclaré Neubauer.

Pour les ingénieurs du son, le bruit blanc est une « couleur » spécifique dans un arc-en-ciel de bruits mélangés. Par exemple, le bruit rose a plus d’intensité dans la gamme des basses fréquences, il sonne donc plus profondément que le bruit blanc et ressemble plus au bruit de la pluie. Son graphique sonore ressemble à une pente descendante.

Le bruit brun a une intensité plus élevée et une gamme de fréquences encore plus basse que le bruit rose, ressemblant au grondement d’une chute d’eau lointaine. Son graphique a une pente descendante plus prononcée que celle du bruit rose. Le bruit bleu, en revanche, est très brillant, à l’opposé du bruit brun, avec plus d’intensité dans la gamme de fréquences supérieures et une tonalité plus élevée que le bruit blanc. Dans le graphique, cela ressemble à une montée.

Comment équilibrer les sons et les bruits

La façon intelligente de masquer le bruit est de choisir la couleur avec la plus forte intensité dans les fréquences correspondant à celle du son que vous souhaitez couvrir. Par exemple, le grondement des camions à ordures est facilement masqué par un bruit brun même à un volume relativement faible.

En revanche, le bruit blanc, dont le graphique sonore est une ligne horizontale droite, ne bloquera pas les basses fréquences à haute intensité d’un camion à ordures jusqu’à ce que vous augmentiez le volume. Il peut également être utile pour les personnes souffrant d’acouphènes, le son constant à haute fréquence du bruit blanc ou bleu peut offrir un soulagement.