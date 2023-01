La NASA craint que la Chine ne revendique des territoires sur la Lune : risque de « guerres des étoiles » ?

L’administrateur de la NASA a déclaré que la Chine pourrait revendiquer la propriété de territoires riches en gisements précieux sur la Lune, avec « l’excuse » de la recherche scientifique.

Lune. Crédit : Andrea Centini

Bill Nelson, l’administrateur de la NASA, a déclaré que la Chine pourrait revendiquer la propriété de certains territoires sur la lune, après les avoir atteints avec « l’excuse » de la recherche scientifique. En d’autres termes, Pékin pourrait réaliser une véritable conquête du satellite de la Terre, en particulier des régions riches en ressources précieuses. L’ancien astronaute et homme politique américain, à la tête de la prestigieuse agence aérospatiale depuis 2021 après la nomination de Joe Biden, a fait part des inquiétudes de la Nasa dans un entretien à Politico, soulignant qu’une importante « course à l’espace » est actuellement en cours avec le grand pays asiatique.

La Chine n’a atterri sur la Lune que ces dernières années, mais elle progresse à grands pas et a déjà franchi des étapes importantes. Par exemple, elle a été la première nation à envoyer un rover de l’autre côté du satellite, et elle a également ramené du matériel lunaire sur Terre en 2020 avec la mission Chang’e 5, un demi-siècle après les derniers « retraits » effectués par des États-Unis avec l’Apollo 17 et de Russie (ou plutôt de l’ex-Union soviétique) avec Luna 24. Les analyses de ces échantillons ont révélé une roche volcanique totalement inédite, comme en témoigne l’étude « Exotic clasts in Chang’e- 5 régolithe indiquant un terrain inexploré sur la Lune » publié récemment dans la revue scientifique Nature Astronomy. Parmi les minéraux lunaires, plusieurs composés peuvent favoriser les lancements spatiaux et la construction de bases sur place, voire une utilisation en fusion nucléaire. En termes simples, la NASA craint que Pékin ne pose son drapeau sur ces champs et s’impose comme une superpuissance spatiale.

« C’est un fait : nous sommes dans une course à l’espace. Et il est vrai que nous ferions bien de faire attention à ce qu’ils n’arrivent pas sur la Lune sous couvert de recherches scientifiques. Et ce n’est pas au-delà du domaine du possible qu’ils puissent dire: « Restez dehors, nous sommes ici, c’est notre territoire » », a déclaré Bill Nelson à Politico. À l’appui de ses propos, l’exécutif américain a dit de regarder comment la Chine se comporte sur Terre, faisant référence aux îles Spratly dans la mer de Chine méridionale, disputées entre la Chine, le Vietnam, la Malaisie, Taïwan et d’autres pays. Ici, il a construit des bases militaires et revendiqué le territoire comme le sien, connu pour être riche en gisements de pétrole. Les États-Unis estiment que, si Pékin remportait cette course à l’espace, cela pourrait les « couper » des territoires lunaires les plus précieux, également utiles pour se rendre sur Mars (la Chine a récemment photographié l’ensemble du territoire de la planète rouge).

La croissance du programme spatial chinois ces dernières années a été impressionnante ; le pays asiatique possède déjà sa propre station en orbite terrestre – le célèbre palais céleste « Tiangong » – où il a mené quelques missions habitées. Les fusées de lancement pour transporter les modules ont fait la une des journaux internationaux en raison du risque de chute à terre. Pékin a également annoncé qu’il débarquerait les premiers taïkonautes (astronautes chinois) d’ici la fin de la décennie sur le régolithe lunaire. La NASA devrait y arriver plus tôt, en 2025, grâce à la mission Artemis 3, au cours de laquelle la première femme et la première personne noire se poseront sur la lune. Mais certains dirigeants américains craignent aussi une militarisation de l’espace par la Chine, avec le développement d’armes qui pourraient mettre en péril les satellites.

Mais les craintes de la Nasa sont-elles fondées ou veulent-elles simplement discréditer le pays rival, avec lequel un défi entre superpuissances mondiales est en cours ? Le porte-parole de l’ambassade de Chine, Liu Pengyu, a déclaré à Politico que « l’espace n’est pas un champ de bataille » et que certains responsables américains ont « parlé de manière irresponsable pour déformer les efforts spatiaux normaux et légitimes de la Chine ». « La Chine soutient toujours l’utilisation pacifique de l’espace, s’oppose à l’armement et à la course aux armements dans l’espace, et travaille activement à construire une communauté de destin pour l’humanité dans le domaine spatial », a déclaré Pengyu.

Ce qui est certain, c’est que la suprématie dans l’espace est un objectif ambitieux pour les deux pays ; nous vivons une sorte de répétition de ce qui s’est passé dans les années 60 du siècle dernier entre les États-Unis et l’ex-Union soviétique. A la différence que cette fois la Chine a tous les atouts pour pouvoir dépasser les Etats-Unis dans la course à l’espace, avec un vainqueur qui pourrait être décrété d’ici quelques années, comme l’a affirmé Bill Nelson. La Terre, vue de là-haut, n’a pas de frontières, mais des millions d’êtres humains sont morts pour elles, incapables de vivre en paix avec les autres. Il ne serait pas étonnant que tout l’orgueil, l’arrogance et l’imprévoyance de notre espèce parviennent à trouver un terreau fertile même « parmi les stars », alimentant haine et violence au nom de la soif de pouvoir.