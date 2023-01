Vous voulez rejoindre Pornhub ? Maintenant, vous avez besoin d’une carte d’identité. Comment fonctionne la nouvelle loi aux États-Unis

Au début de 2023, cette loi est entrée en vigueur dans l’État de Louisiane. Le débat pour étendre l’exigence au niveau fédéral a déjà commencé et le sénateur de l’Utah Mike Lee a également présenté un projet de loi.

House Bill No. 142. C’est le nom d’une loi qui est entrée en vigueur en Louisiane et c’est aussi le nom d’une mesure qui pourrait changer l’industrie du porno en ligne, à commencer par la façon dont on y accède. Avec le House Bill No. 142, l’État de Louisiane a établi que si un portail en ligne contient au moins un tiers de contenu pornographique, il est alors obligé de demander une pièce d’identité aux utilisateurs qui souhaitent y accéder.

La loi sert à vérifier que les utilisateurs ont au moins 18 ans. Pour accéder aux sites pornographiques, une simple auto-vérification ne suffit donc plus, qui peut être facilement contournée par n’importe qui. Il faut s’identifier grâce au service AllpassTrust, une sorte de Spid qui sert à vérifier l’identité numérique des citoyens lorsqu’ils se déplacent sur le net. Pour le moment, il semble que parmi les principaux portails en ligne, seul Pornhub se soit conformé à la loi.

Le problème de la vérification de l’âge pour les sites pornographiques

Le service AllpassTrust est opéré par la société LA Wallet Envoc. Selon sa chef de projet Sarah Kelley, aucune donnée personnelle des utilisateurs qui visitent des sites pornographiques ne sera enregistrée. La seule opération qui sera effectuée est une vérification de l’âge pour comprendre si l’utilisateur a les conditions requises pour accéder au portail : « Notre service n’identifie pas votre date de naissance, il n’identifie pas qui vous êtes, où vous habitez, dans quelle partie de l’état dans lequel vous vous trouvez ou toute information provenant de votre appareil ou de votre véritable identifiant. La seule information qu’il communique est celle de l’âge juste pour dire que oui, cette personne est en âge d’entrer ».

La Louisiane compte 4,5 millions d’habitants. Le House Bill No. 142 n’aura donc pas beaucoup d’impact aux États-Unis, du moins pour l’instant. Dans le reste du pays, le débat sur l’accès à la pornographie en ligne commence à prendre forme. Le sénateur de l’Utah Mike Lee, parti républicain, a déjà présenté un projet de loi exigeant une vérification de l’âge pour accéder aux sites pornographiques au niveau fédéral.