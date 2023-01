La station de charge modulaire Scosche BaseLynx 2.0 2.0 obtient MagSafe, du métal et plus de puissance

Scosche a dévoilé un certain nombre de nouveaux accessoires Apple ce matin au CES. Le produit phare est la station de charge modulaire BaseLynx de deuxième génération pour iPhone, iPad, AirPods, Apple Watch, MacBooks, et plus encore qui vient MagSafe, une conception plus lisse aux accents métalliques et plus de puissance.

Scosche affirme que son système de charge modulaire BaseLynx 2.0 « s’appuie sur le succès et la popularité du système d’origine, mais est plus petit, plus élégant et encore plus puissant que son prédécesseur ».

BaseLynx 2.0 sera lancé avec quatre modules afin que vous puissiez créer une configuration personnalisée : support de charge 2 en 1 avec MagSafe (charge sans fil pour AirPods également), chargeur magnétique pour Apple Watch, station de charge verticale multi-appareils et embout alimenté. doté de la technologie GaN avec un port USB-C et une prise 120V pratique.

Comme l’original, la nouvelle version est alimentée par un seul cordon d’alimentation après avoir connecté tous vos modules et le nouveau design est encore plus compact pour s’adapter à plus d’espaces.

Scosche n’a pas partagé les détails exacts de la puissance de sortie, mais il dit que 2.0 est plus robuste que l’original. L’un des trois câbles USB-C inclus dans le prochain kit Pro prendra en charge 100 W et vous avez également la prise secteur intégrée afin que le nouveau BaseLynx puisse gérer tout, des AirPods au MacBook Pro 16 pouces. C’est une amélioration notable par rapport au BaseLynx d’origine.

Trois autres mises à niveau pratiques pour la génération 2 sont un module MagSafe officiel pour iPhone, le chargeur Apple Watch flottant et le système bénéficiant d’une refonte chromée qui lui donne un aspect beaucoup plus raffiné.

BaseLynx 2.0 sera disponible en blanc et noir avec des kits disponibles ou vendus séparément pour créer un système unique.

Disponibilité de BaseLynx 2.0

Scosche indique que le nouveau système de charge modulaire sera d’abord lancé en blanc chez Apple au printemps, la version noire arrivant en été.

Le prix passera de 49,95 $ à 99,95 $ pour les modules individuels avec le kit Charging Station Pro illustré ci-dessus à 249,95 $.

Pour plus de détails sur BaseLynx, consultez notre test de l’original (qui est également en vente).

La prise de Netcost-security.fr

Cela ressemble à une grande amélioration pour la deuxième génération. Une conception plus nette, MagSafe, plus de ports USB-C et l’inclusion d’une prise secteur le rendent beaucoup plus polyvalent, en particulier pour les MacBook et les appareils plus gourmands en énergie.

Que ce soit pour des applications personnelles ou professionnelles/commerciales, j’ai l’impression que Scosche a vraiment augmenté la valeur de la forme et de la fonction de ce chargeur modulaire. J’ai hâte de le tester !

Plus de Scosche

Scosche a également annoncé une gamme de produits supplémentaires pour les appareils Apple qui commenceront à être lancés ce printemps (et tout au long de l’année) :

Support de charge sans fil BaseCharge MS avec batterie externe

Support de charge magnétique sans fil BaseCharge MS 3-en-1

BaseCharge MS Fold-N-Go – Support de téléphone de charge sans fil pliable 2-en-1

Support de charge sans fil MagicMount Elite Charge Premium

Support de téléphone magnétique MagicMount Elite2

MagicMount MS Hydro

MagicMount Pro2 MSC – Support de téléphone de continuité compatible MagSafe

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :