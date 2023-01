Découvert un organisme qui peut survivre en se nourrissant uniquement de virus : c’est la première fois

Les virus ne sont pas seulement une source d’infection, mais aussi de nourriture. Pour la première fois, il a été démontré qu’un organisme peut survivre en se nourrissant uniquement d’eux.

Découvert un organisme qui peut se nourrir exclusivement de virus pour survivre, les exploitant comme la seule source de subsistance à la fois pour la croissance physiologique (l’augmentation de la taille) et celle de toute la colonie. Ce sont des micro-organismes ciliés et planctoniques du genre Halteria, des protistes qui vivent dans les eaux douces du monde entier telles que les étangs et les lacs. Selon les scientifiques qui les ont étudiés, ce sont de véritables « vivores » ; c’est la première fois que la recherche identifie un être vivant avec un tel régime alimentaire. En fait, les virus sont mangés sporadiquement par de nombreux organismes, mais personne ne s’attendait à ce qu’ils puissent représenter un plat principal pour certains microbes.

Une équipe de recherche dirigée par des scientifiques américains de la School of Biological Sciences de l’Université du Nebraska à Lincoln, qui a collaboré étroitement avec des collègues du Département de pathologie végétale et du Nebraska Center for Virology. Des scientifiques, coordonnés par le professeur John P. DeLong, virologue à l’université américaine, étudient depuis trois ans divers virus pour vérifier s’ils ne sont pas seulement une source d’infection, mais aussi de nourriture pour d’autres organismes. Dans l’une des dernières expériences, des chercheurs ont prélevé de l’eau d’un étang et y ont ajouté des chlorovirus, de gros virus connus pour infecter les microalgues vertes, jusqu’à ce qu’ils explosent.

Au cours de l’essai, ils ont observé le comportement de deux micro-organismes présents dans l’eau, la paramécie (gen Paramecium) et le cilié Halteria, afin de vérifier leur attitude vis-à-vis des chlorovirus. Eh bien, si la paramécie mangeait de temps en temps les particules virales, Halteria les attaquait systématiquement pour s’en nourrir. Les chercheurs ont observé que dans ce contexte de prédation microscopique, la population d’Halteria a été multipliée par 15, tandis que celle des chlorovirus a diminué de 100 fois. Les chercheurs ont calculé qu’Halteria convertissait environ 17% de la masse de chlorovirus dévoré en sa propre masse, un rapport de transformation déjà observé dans d’autres chaînes alimentaires du microcosme, par exemple entre les paramécies et les bactéries et les petits crustacés et les algues. Les scientifiques ont également surveillé les fluctuations en examinant le contenu des vacuoles d’Halteria (essentiellement, leur système digestif), où les virus ont été « dévorés » et marqués avec un colorant fluorescent. La taille des paramécies et leur population n’ont pas été affectées par les chlorovirus.

De plus, comme l’expliquent les auteurs de l’étude, les virus contiennent des composés tels que des lipides, de l’azote, des acides nucléiques, du phosphore et d’autres éléments pouvant représenter un « bon repas » pour d’autres mycoorganismes. Ils ont donc décidé de vérifier l’existence effective de la nourriture d’interaction potentielle. Bien que tout se passe hors de vue, le professeur DeLong et ses collègues soulignent que les chiffres impliqués dans cette prédation microscopique sont énormes, capables d’affecter le cycle mondial du carbone. Pensez au nombre de virus et de ciliés qui vivent dans l’eau de notre planète. Selon le professeur DeLong, les ciliés d’un étang pourraient engloutir 10 000 milliards de virus en une seule journée.

Nous rappelons que les tests ont été effectués en laboratoire, mais les scientifiques sont sûrs que cette chaîne alimentaire particulière se déroule également dans la nature. Pour le confirmer, au printemps prochain – actuellement dans le Nebraska les bassins sont gelés – ils iront dans certains étangs pour mener des relevés ad hoc. Il est très probable que les virus jouent un rôle non seulement en provoquant des infections, mais aussi en soutenant des chaînes alimentaires entières. Les détails de la recherche « La consommation de virus renvoie de l’énergie aux chaînes alimentaires » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité PNAS.