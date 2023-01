Atomic Heart se passera des éléments PVP : ce ne sera qu’un joueur unique

Pendant un certain temps, il est resté caché, mais les derniers échantillons d’Atomic Heart l’ont définitivement mis à l’honneur, se positionnant comme l’un des jeux d’action les plus attendus de ce 2023. Le déjà connu sous le nom de « Russian Bioshock » a un aspect visuel révolutionnaire au niveau artistique et graphique, et il est sur le point d’être lancé… mais sans une fonctionnalité annoncée précédemment, à savoir qu’il n’aura aucun type d’élément multijoueur.

À l’époque, les Russes de Mundfish avaient prévu d’implémenter des fonctionnalités multijoueurs. « Si vous êtes prêt à défier d’autres joueurs, un rail secret vous mènera dans une région spéciale pour les batailles PVP », indique le site officiel du jeu. Plus tard, ils assureront qu’il s’agirait de régions, donc au pluriel, mais finalement ils ont décidé de s’en passer, faisant d’Atomic Heart un jeu exclusivement pour un joueur.

Changement de cap peu de temps après le lancement

« Toute l’expérience Atomic Heart sera un joueur unique, se concentrant sur l’histoire et l’expérience du joueur », a déclaré le directeur du jeu, Robert Bagratuni. « Aucun ajout multijoueur n’est prévu pour le moment. »

Bragatuni n’est pas entré dans les détails de ce revirement, bien qu’à l’époque le jeu ait déjà été retardé en raison de « l’ambition, de l’innovation et des nouvelles technologies », laissant entendre que l’échelle du jeu était plus grande qu’ils ne le pensaient initialement. . Il a également mentionné des plans pour ajouter du contenu post-lancement, parlant spécifiquement d’au moins 4 packs DLC avec « de nouveaux territoires, quêtes, énigmes, ennemis et histoires et personnages du monde ».

Atomic Heart sera lancé le 21 février prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.

Source : WCCFTech