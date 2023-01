Tous les jeux Marvel de 2023 et au-delà : Spider-Man 2, Iron Man, Captain America, Wolverine...

Ces premiers bars de l’année sont toujours les meilleurs moments pour sortir sa longue-vue et scruter l’horizon. Les dates de regarder le calendrier et de chercher de quoi s’exciter. De nouveaux projets, buts et objectifs et choses à venir auxquelles nous nous accrochons pour surmonter les hauts et les bas du jour le jour. Pour les amoureux de l’univers Marvel, cela devrait être particulièrement facile maintenant que les adaptations de ses personnages vivent un âge d’or. Les jeux de l’usine Stan Lee sont en bonne santé, ils répondent à la qualité et à la quantité et nous avons hâte de mettre le gant à tous ceux qui sont en route. Qu’est-ce que vous ne savez pas ce qu’ils sont? Eh bien, rejoignez-nous dans cette revue de tous les jeux Marvel qui sortiront en 2023 et au-delà.

Spider-Man 2 de Marvel

Développeur : Insomniac Games

Plate-forme : PS5

Date de sortie : fin 2023

On commence par l’un des jeux les plus attendus de l’année, la suite du titre Marvel qui a tout changé et qui nous a permis de voir les adaptations vidéoludiques de l’entreprise bien plus que des produits médiocres et encombrants. Le bâton de mesure est très élevé et on en sait peu, mais il semble que nous aurons Venom comme méchant principal et nous gérerons à la fois Peter et Miles (y aura-t-il un mode coopératif ?). Sony en parle comme de sa grosse sortie pour fin 2023 et Insomniac le compare à The Empire Strikes Back car, selon le développeur, il sera « massif » et « un peu plus sombre ». Si vous voulez respecter l’horaire, vos débuts ne devraient pas prendre trop de temps, alors attachez vos ceintures.

Marvel World of Heroes

Développeur : Niantic

Plateformes : Android et iOS

Date de sortie : 2023

Les créateurs de Pokemon GO ne jettent pas l’éponge. Bien que Pikmin Bloom et Harry Potter : Wizars Unite n’aient pas répété le succès du premier, Niantic cherche toujours son prochain hit en réalité augmentée et la licence avec laquelle il compte l’essayer en 2023 est celle de Marvel. La société prépare un nouveau jeu dans lequel nous devrons utiliser notre mobile pour interagir avec notre environnement, collecter des super pouvoirs et unir nos forces avec d’autres héros tout en explorant le monde. Comme toujours, il sera gratuit, il sera chargé d’événements et il nous mettra en contact avec nos héros préférés du panthéon Stan Lee.

Black Panther et Captain America

Développeur : Skydance Media

plates-formes inconnues

date de sortie inconnue

C’est peut-être le projet le plus original et intrigant de tous ceux qui composent cette liste. Nous ne parlons pas d’un jeu sur un héros spécifique, mais sur plusieurs. Skydance travaille sur un titre encore sans nom dans lequel nous pourrons incarner Steve Rogers (au début de sa carrière en tant que Captain America), Azzuri (Black Panther et grand-père de T’Challa), Gabe Jones (du groupe Howling Commandos) et Nanali (chef du réseau d’espionnage Wakandan). Une équipe très diversifiée qui vivra une aventure au milieu de la Seconde Guerre mondiale. Nous ne savons pas où les coups peuvent aller, et jamais mieux dit, mais derrière tout cela se trouve Amy Hennig, la créatrice d’Uncharted et de Legacy of Kain. Nous ferions mieux de ne pas le perdre de vue avec un tel cerveau aux commandes.

L’homme de fer de Marvel

Développeur : Motiv Studio

plates-formes inconnues

date de sortie inconnue

Motive Studio est devenu depuis quelques temps l’un des fers de lance d’EA. Après Star Wars : Battlefront II et Squadrons, le développeur finalise les détails du remake de Dead Space, après le lancement duquel il a également déjà un nouveau projet : Iron Man. Ce sera une nouvelle « aventure d’action à la troisième personne pour un seul joueur ». qui racontera une histoire originale qui plongera dans la richesse de l’univers des héros et capturera la complexité, le charisme et le génie créatif d’un personnage comme Tony Stark. » Dans cette adaptation l’accent semble être mis sur la narration et ce n’est pas surprenant, puisque Motive Studio aura la collaboration d’Olivier Proulx, le producteur exécutif des Gardiens de la Galaxie de Marvel, lauréat pour cette raison.

Wolverine de Marvel

Développeur : Insomniac Games

Plate-forme : PS5

date de sortie inconnue

Et on termine notre liste avec Wolverine (Wolverine pour les amis). Après son bon travail avec Spider-Man, Marvel a voulu qu’Insomniac soit également en charge de ramener son mutant préféré dans le monde des jeux vidéo, où il est dans les limbes depuis plus d’une décennie (depuis X-Men Origins : Wolverine de 2009 ). Bien que ce ne soit pas sa priorité jusqu’à la sortie de la suite de Spider-Man, le développement est en cours depuis un certain temps et est dirigé par les responsables de Marvel’s Spider-Man : Miles Morales, nous pourrions donc le voir en 2024. Les détails sont peu nombreux.connu, mais on nous a promis « un ton mature » et il a été confirmé que son histoire reprendra de Walt Williams, l’écrivain primé de Spec Ops: The Line.