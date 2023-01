Une vie extraterrestre sur Encelade détectable même sans atterrissage, selon une étude

Sur Encelade, l’une des 83 lunes de Saturne, la vie dans le vaste océan d’eau salée sous-glaciaire pourrait être détectée sans atterrir à la surface ni « plonger ».

Illustration de la sonde Cassini autour d’Encelade. Crédit : NASA/JPL–Caltech

Encelade, la lune de Saturne, est considérée par les scientifiques comme l’un des meilleurs endroits du système solaire pour rechercher la vie extraterrestre, grâce à ses caractéristiques particulières. Sous son épaisse couche de glace, en effet, se trouve un véritable océan d’eau salée de 10 kilomètres de profondeur, où la vie aurait pu évoluer d’une manière qui n’est pas sans rappeler celle présente dans les profondeurs des océans de la Terre, autour des bouches hydrothermales. Selon une nouvelle étude, il serait possible de détecter en toute sécurité tout organisme extraterrestre d’Encelade sans avoir besoin d’atterrir à sa surface ou de percer la coquille de glace qui recouvre la lune, dont l’épaisseur minimale est de 5 km. En fait, du cœur de la planète émergent d’énormes panaches – comme des geysers – qui expulsent de l’eau et d’autres matières dans l’espace ; c’est précisément à partir de l’analyse de ces jets qu’un hypothétique engin spatial pourrait avoir la confirmation de la vie.

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques de l’Université de l’Arizona, qui a collaboré étroitement avec des collègues français de la Scuola Normale Superiore de l’Université de l’Arizona, a déterminé que la vie extraterrestre sur Encelade peut être détectée sans qu’il soit nécessaire d’atterrir. Musée d’Histoire Naturelle de la Sorbonne Université de Paris, l’Observatoire de la Côte d’Azur et d’autres instituts. Les scientifiques, coordonnés par le professeur Régis Ferrière, professeur au département d’écologie et de biologie évolutive de l’université de Tucson, sont parvenus à leurs conclusions en simulant les capacités d’un véhicule futuriste capable de « sniffer » les composés chimiques présents dans les panaches expulsés.

Jusqu’à ce que le vaisseau spatial Cassini explore Saturne et ses lunes entre 2004 et 2017, Encelade était considérée comme une simple « boule de glace » ; cependant, lors de ses survols, il a intercepté les spectaculaires geysers d’eau salée, parmi lesquels on a trouvé du méthane. Sur Terre, la principale source de méthane sont les micro-organismes méthanogènes qui interagissent avec la matière organique ; certains de ces microbes vivent juste à côté des cheminées hydrothermales des abysses, dans lesquelles les êtres vivants ne dépendent pas de la photosynthèse, mais de l’énergie et des composés dégagés par ces fumerolles immergées. Les scientifiques pensent que des écosystèmes similaires pourraient également être présents sur Encelade.

Pour les détecter avec certitude, il faudrait atteindre la Lune – à un bon 1,3 milliard de kilomètres de la Terre – et « plonger » dans l’une des grandes fissures à la surface d’où partent les panaches. Une entreprise extrêmement complexe, non seulement en raison des distances, mais aussi du fait que la couche de glace est épaisse de plusieurs kilomètres (la forer serait encore plus compliqué). Mais comme indiqué, il serait possible de déterminer la moindre présence de vie même à partir de l’analyse des panaches susmentionnés depuis l’espace, avec un véhicule convenablement conçu.

Crédit : Institut de recherche du sud-ouest

« En simulant des données qu’un vaisseau spatial en orbite plus équipé et plus avancé ne collecterait qu’à partir de panaches, notre équipe a maintenant montré que cette approche serait suffisante pour déterminer en toute confiance s’il y a ou non de la vie dans l’océan d’Encelade, sans avoir à sonder les profondeurs. de la lune. C’est une perspective passionnante », a déclaré le Pr Ferrière dans un communiqué. Au pôle sud d’Encelade, il y a au moins une centaine de jets, il ne sera donc pas difficile de trouver une source.

Crédit : NASA

D’après leurs calculs, cependant, les scientifiques ont déterminé que « l’abondance hypothétique des cellules n’égalerait que la biomasse d’une seule baleine dans l’océan mondial d’Encelade ». En pratique, la lune aurait une biosphère très pauvre, mais il serait toujours possible d’intercepter ses faibles signaux provenant des panaches. Plus difficilement les cellules réelles des organismes méthanogènes, mais au moins les acides aminés et autres molécules organiques qui peuvent suggérer la présence de la vie. Une étude récente a calculé qu’Encelade abrite une abondance de phosphore, un autre élément lié à la vie. La preuve définitive, cependant, peut prendre des générations. Les détails de la recherche « Putative Methanogenic Biosphere in Enceladus’s Deep Ocean: Biomass, Productivity, and Implications for Detection » ont été publiés dans la revue scientifique The Planetary Science Journal.