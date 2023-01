The Last of Us a un budget plus important que la plupart des saisons de Game of Thrones

La série basée sur The Last of Us, qui s’ouvre dans un peu plus d’une semaine, est l’une des plus attendues de l’année, et selon Neil Druckmann lui-même, elle se veut « la meilleure adaptation de l’histoire d’un jeu vidéo ». » Pour ce faire, il semble qu’aucune dépense n’ait été épargnée, et force est de constater que le budget de cette première saison, qui débutera par un épisode de près d’une heure et demie, est vraiment élevé.

Pour nous donner une idée, le budget de cette première saison, qui narrera les événements survenus lors du jeu original, ne dépasse rien de moins que celui des cinq premières saisons de Game of Thrones. Le chiffre exact n’a pas été révélé, mais le New Yorker le situe au-dessus de 100 millions de dollars.

La meilleure adaptation d’un jeu vidéo de tous les temps ?

Será esta una adaptación fiel, con lo que seguro que podrá cautivar a los millones de fans del juego a lo largo y ancho de todo el mundo, pero seguro que la aspiración es hacerlo también con aquellos que no solo desconocen el videojuego, sino el medio en général. L’ambition de HBO avec la série est énorme, comme en témoigne le fait qu’elle remplacera d’autres séries très pertinentes telles que House of the Dragon ou El Loto Blanco.

Pour mener à bien la série, Craig Mazin, créateur d’une autre série dont on peut profiter sur HBO comme Chernobyl, et Neil Druckmann, co-président de Naughty Dog et également co-créateur de la saga avec Bruce Straley, se sont associés il y a 9 ans. il y a. Bien que, comme nous l’avons déjà dit, il sera assez fidèle, les deux ont répété à de nombreuses reprises que certaines licences seraient prises. Parmi eux, il y aura une réduction de la violence incarnée dans le jeu vidéo, afin que le spectateur puisse s’identifier davantage à Joel et ne pas le voir comme un meurtrier assoiffé de sang.

