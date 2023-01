ASUS a un moniteur OLED avec un dissipateur thermique pour qu’il ne chauffe pas

ASUS a mis au point un moniteur si rapide qu’il génère tellement de chaleur qu’il a besoin d’un dissipateur thermique pour l’empêcher de souffrir de problèmes de chauffage. Cela pourrait être la carte d’introduction rapide du nouveau ROG Swift PG27AQDM, un moniteur 27 pouces très frappant qui possède de nombreuses autres fonctionnalités qui attireront votre attention. Surtout si vous êtes un joueur.

Le moniteur 1440p le plus rapide au monde

ASUS a présenté un grand nombre de moniteurs au CES, et parmi eux, il y en a un qui attire beaucoup l’attention, le ROG Swift PG27AQN. Et c’est que nous parlons d’un panneau avec une résolution de 1440p capable d’offrir un taux de rafraîchissement de 360 ​​Hz, un chiffre que nous n’avons pas vu jusqu’à présent à cette résolution et qui est destiné à ne pas vous faire cligner des yeux pendant un millième de une seconde.

Le modèle est à la base une évolution du PG259QNR, la version 25 pouces que le public gamer a tant appréciée. En fait, il est devenu le moniteur officiel du championnat international DOTA 2, même si l’une des limites dudit écran est que sa résolution est restée Full HD, donc ce modèle de 27 pouces fait un bond significatif, atteignant 1440p.

Pourquoi le 360 ​​Hz est-il intéressant ?

Au niveau du jeu, avoir le plus grand nombre de Hz possible permet aux joueurs de devancer leurs adversaires. En général, en ayant plus d’images par seconde, le clic de souris peut effectuer son action à des moments plus spécifiques de l’action, donc quelqu’un avec un moniteur 360 Hz peut être plus rapide que quelqu’un avec un moniteur 60 Hz.

Pour cette raison, les joueurs professionnels préfèrent perdre en résolution et obtenir un rafraîchissement plus rapide de l’image.

Un moniteur OLED avec un dissipateur de chaleur

L’autre modèle qui a retenu notre attention est le PG27AQDM, puisqu’il s’agit d’un modèle OLED de 27 pouces avec une résolution QHD (1 440p) qui promet une qualité d’image incroyable avec un rafraîchissement d’image à 240 Hz.

Compte tenu de la rapidité de la dalle et de la technologie OLED, les images obtenues sont claires, nettes et avec un niveau de contraste incroyable, mais cela a un coût à prendre en compte, à savoir que les composants internes génèrent de la chaleur. Cette chaleur est l’un des principaux problèmes qui causent le burn-in des panneaux OLED, c’est pourquoi ASUS a conçu une solution pratique qui évitera ces problèmes.

Pour ce faire, ils ont réorganisé les composants internes en les éloignant du panneau et ont placé un dissipateur thermique qui sera chargé de contrôler la température interne. Selon leurs tests, les températures baissent de 5% par rapport aux autres moniteurs.

Combien ils coûtent

Pendant la saison CES, les fabricants ne donnent généralement pas de prix immédiatement, donc dans le cas de ces moniteurs, ils ne feront pas d’exception. Pour le moment, nous ne connaissons pas le prix que ces équipes auront, nous devrons donc attendre que la date de lancement approche pour en savoir plus à leur sujet.