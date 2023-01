La canicule de cet hiver est l’événement climatique le plus extrême de l’histoire européenne

Les températures enregistrées dans une grande partie du Vieux Continent dans les premiers jours de 2023 ont déjà pulvérisé les records du mois de janvier.

Températures supérieures à la moyenne saisonnière ces derniers jours / weatherbell.com

La vague de chaleur exceptionnellement forte qui a frappé une grande partie de l’Europe entre fin 2022 et début 2023 a entraîné des températures sans précédent pour le mois de janvier. Le deuxième mois d’hiver météorologique a en effet déjà battu des centaines de records entre le samedi 31 et le lundi 2, dont beaucoup par de larges marges, donnant une nouvelle démonstration de la façon dont le changement climatique augmente la fréquence et l’intensité des événements météorologiques extrêmes.

La canicule pulvérise les records européens de l’hiver

Les températures, ayant atteint des niveaux printaniers, sont «exactement le genre d’événement qui réécrit progressivement la climatologie mondiale» raconte la climatologue française Nahel Belgherze qui a documenté sur Twitter «l’une des canicules hivernales les plus sévères de l’histoire moderne de l’Europe”. Maximiliano Herrera, un climatologue qui suit les extrêmes météorologiques mondiaux, a également défini les températures de ces derniers jours comme « l’événement le plus extrême jamais vu dans la climatologie européenne”. Le météorologue Guillaume Séchet partage le même test, qualifiant le jour de l’An de « l’un des plus incroyables de l’histoire du climat en Europe ».

Rien que le jour du Nouvel An, l’intensité du puissant champ de haute pression qui s’était consolidé sur le Vieux Continent a établi certains des records les plus impressionnants depuis que les événements météorologiques sont suivis, après ce qui a été l’année la plus chaude jamais enregistrée dans la majeure partie de l’Europe, y compris de France.

En Pologne, par exemple, il faisait si chaud le jour du Nouvel An que le record national des sommets de janvier a été battu avant l’aube. La ville de Glucholazy, dans le sud-ouest du pays, a enregistré des températures de 18,7 ° C à 4 heures du matin, ce qui est supérieur au minimum moyen au milieu de l’été, avant de remonter plus tard dans la journée.

Pendant ce temps, Bilbao, en Espagne, a atteint 25,1°C, ce qui en fait la journée la plus chaude jamais enregistrée en janvier. A Trois-Ville, en France, les températures ont touché les 25°C, tandis qu’à Ohlsbach, en Allemagne, le mercure a atteint 19,4°C, marquant un nouveau record mensuel et la température la plus élevée de la journée en Allemagne. D’autres sites allemands, dont Berlin (16C), ont également établi des températures record en janvier.