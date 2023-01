Dell défie Apple Pro Display XDR avec un moniteur Thunderbolt 4 6K de 32 pouces, une charge de 140 W, une webcam 4K, etc.

Dell a dévoilé une gamme de nouveaux moniteurs aujourd’hui au CES. En tête d’affiche des nouveaux produits se trouve le moniteur UltraSharp 6K de 32 pouces avec une charge puissante de 140 W pour les ordinateurs portables, un hub d’E/S impressionnant, une webcam 4K, un espace colorimétrique DCI-P3 à 99 %, et plus encore.

Après que Samsung a annoncé hier une alternative convaincante au Studio Display d’Apple, Dell a dévoilé les détails de son nouveau moniteur qui possède bon nombre des mêmes fonctionnalités que le Pro Display XDR d’Apple et va au-delà avec un certain nombre de spécifications.

Dell affirme que son moniteur UltraSharp 6K de 32 pouces est le premier au monde à arriver avec la technologie IPS Black. Cela est présenté comme offrant un contraste avancé avec des noirs jusqu’à 41 % plus profonds, une meilleure précision des couleurs, et plus encore.

Les caractéristiques qui ressortent lorsque l’on compare ce nouveau moniteur au Studio Display d’Apple ou au Pro Display XDR incluent la connectivité Thunderbolt 4 qui est livrée avec un concentrateur d’E/S intégré, une charge passthrough de 140 W pour les MacBook (assez pour charger rapidement le MacBook Pro 16 pouces) et d’autres ordinateurs portables, une webcam 4K intégrée et même un hub USB-A/C caché orienté vers l’avant.

Caractéristiques du moniteur Dell 32 pouces 6K UltraSharp

Panneau 6K de 31,5 pouces (6144 x 3456) Technologie IPS Noir Certifié HDR 600 contraste 2000:1 99% DCI-P3 100 % sRVB

Webcam CMOS HDR 4K intégrée Réglable avec inclinaison de 20 degrés

Deux haut-parleurs de 14 W

Deux micros antibruit

Concentrateur Thunderbolt 4/USB-C Charge de 140 W pour les ordinateurs portables 2 ports Thunderbolt 4 3 ports USB-C 2 ports USB-A HDMI 2.1 Mini DisplayPort 2.1 Port Ethernet 2,5 Go Fente de verrouillage de sécurité Les ports avant escamotables incluent deux USB-C et un USB-A

Connectez deux sources informatiques avec prise en charge image par image et image dans l’image

Compatible avec Mac et Windows

Disponibilité

Dell indique que le lancement du moniteur UltraSharp 6K de 32 pouces est prévu au premier semestre 2023. Nous n’avons pas encore de détails sur les prix, restez à l’écoute pour en savoir plus.

Plus de Dell

Deux nouvelles versions de sa gamme UltraSharp ont également été annoncées aujourd’hui, le moniteur hub USB-C incurvé de 34 pouces et le moniteur hub USB-C UltraSharp 4K de 43 pouces. Les deux devraient arriver le 31 janvier 2023.

La prise de Netcost-security.fr

Entre Samsung avec son prochain moniteur 5K et le nouveau moniteur 6K Thunderbolt 4 de Dell, le Studio Display et le Pro Display XDR d’Apple commencent à paraître de plus en plus datés. Des webcams 4K intégrées, une charge directe plus rapide, des concentrateurs d’E/S intégrés, etc., ces nouvelles options semblent convaincantes.

Le moniteur 6K de Dell ne va pas rivaliser pleinement avec le Pro Display XDR d’Apple en ce qui concerne la gamme complète de modes de référence pour les gros utilisateurs professionnels. Mais pour les professionnels de la création et les prosumers, le nouvel UltraSharp de Dell pourrait être une excellente alternative Pro Display XDR.

Je pense que le design de Samsung est beaucoup plus propre et plus proche de celui d’Apple pour ces nouveaux écrans, mais pour ceux qui sont d’accord avec l’esthétique de Dell, vous en aurez probablement pour votre argent.

Nous n’avons pas encore de prix pour les moniteurs Samsung 5K ou Dell 6K, mais vous pouvez parier qu’il sera inférieur à Apple. Que pensez-vous de ces moniteurs à venir? Partagez votre opinion sur nos réseaux sociaux!

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :

