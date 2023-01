Nvidia GeForce Now lance le niveau ‘Ultimate’ avec RTX 4080, 240fps, même prix

Nvidia apporte une nouvelle mise à jour importante à son service de jeu en nuage GeForce Now qui débloque de meilleures performances de streaming et deux fois le framerate pour le même prix. GeForce Now « Ultimate » est arrivé.

Lancé à partir de ce mois-ci pour les utilisateurs existants de GeForce Now RTX 3080, GeForce Now « Ultimate » apporte la puissance des GPU RTX 4080 de Nvidia. Il s’agit maintenant de la deuxième mise à niveau importante de la plate-forme de jeu en nuage de Nvidia depuis son lancement en 2020.

Qu’apporte la performance 4080 ? Plus particulièrement, cela déverrouille le streaming à 240 images par seconde. Le streaming 4K saute également jusqu’à 120 ips par rapport à sa limite précédente de 60 ips.

Les membres GeForce NOW Ultimate devraient recevoir trois mises à jour majeures en streaming. Les nouveaux SuperPOD sont capables de rendre et de diffuser jusqu’à 240 ips. Associé à NVIDIA Reflex, le jeu des membres aura l’impression d’être sur un PC de bureau. Le jeu 4K passe de rapide à plus rapide avec une mise à niveau de 60 ips à 120 ips, tandis que les moniteurs ultra-larges seront pris en charge pour la première fois, avec une résolution allant jusqu’à 3 840 x 1 600, y compris de nombreuses variantes populaires telles que 3440 x 1440 et 2560 x 1080 .

Nvidia affirme que ses nouveaux « SuperPOD » RTX 4080 offrent plus de 64 téraflops de performances graphiques à chaque utilisateur individuel. C’est presque une mise à niveau 2x par rapport au niveau 3080. Nvidia mentionne également que la latence d’entrée tombe à 40 ms lors de l’utilisation de Nvidia Reflex, ce qui est sans précédent dans le cloud gaming.

GeForce Now Ultimate sera disponible pour les utilisateurs pour 19,99 $ par mois ou 99 $ par semestre. C’est le même prix que le niveau RTX 3080 précédent, et la mise à niveau RTX 4080 commence à être déployée plus tard ce mois-ci.

