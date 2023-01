Qu’est-ce que la thanatopraxie, la technique utilisée pour embaumer le pape Benoît XVI et Pelé

Benoît XVI, pape émérite, est décédé à l’âge de 95 ans

Le corps du pape Ratzinger a été exposé à la morgue après un traitement de thanatopraxie, également utilisé pour Pelé. Voici ce que c’est.

Après la mort, le corps humain (et celui des autres êtres vivants) entame le processus naturel de décomposition, qui peut cependant être ralenti ou arrêté grâce à des techniques spécifiques. Celui de la thanatopraxis – ou embaumement temporaire – permet de conserver les tissus et l’apparence des défunts pendant quelques semaines, afin, par exemple, de favoriser leur exposition publique. Ce n’est pas un hasard s’il est exploité après la mort de personnalités concernées. La technique, largement utilisée aux États-Unis et en France, a été récemment utilisée pour les corps des papes Benoît XVI et Pelé, en vue des funérailles qui auront lieu ces jours-ci.

Le corps de Ratzinger, le pape émérite décédé à l’âge de 95 ans le 31 décembre 2022, a été exposé le 2 janvier au salon funéraire de la basilique Saint-Pierre, où il restera jusqu’au jeudi 5 janvier, jour des obsèques. . Il a été traité par thanatopraxie par une équipe de médecins dirigée par le Dr Andrea Fantozzi, qui préside l’Association française de la thanatopraxie (AIT) et l’Institut national italien de la thanatopraxie (INIT). Le médecin faisait partie du groupe de sept spécialistes coordonné par le professeur Giovanni Arcudi qui, en avril 2005, s’est occupé du corps du pape Jean-Paul II. Mais qu’est-ce que la thanatopraxie exactement ?

Comme précisé sur le portail INIT, il s’agit d’un traitement ‘post-mortem’ qui consiste « dans les soins hygiéniques de conservation du corps après le décès, mais c’est avant tout un traitement qui vise à créer un processus hautement hygiénique dans le secteur funéraire ». et cimetière ». L’INIT explique qu’après la mort l’organisme subit une « transformation rapide » – le début de la décomposition – qui détermine la fuite de « liquides organiques et la présence de vapeurs nauséabondes », capables de rendre le sillage « plus traumatisant et potentiellement dangereux ». Grâce à la thanatopraxie, introduite en France par le docteur Fantozzi, il est possible « d’éviter ces situations désagréables ».

La technique repose sur une injection dans le système artériel « d’un fluide conservateur et une série de traitements esthétiques qui permettent de conserver une image intacte de l’être cher, éliminant ainsi le processus de décomposition pendant quelques semaines ». Comme le souligne la Coopérative funéraire de l’Outaouais, organisme français spécialisé, après l’injection de conservateurs, des produits sont utilisés pour redonner à la peau une apparence de souplesse ou des cires pour remodeler le visage (il s’agit d’hydratants teintés, qui contrecarrent les dessèchement naturel suite à la mort). Les cheveux du défunt sont également coiffés. Les types de traitement sont naturellement liés aux causes de décès.

L’INIT explique que la thanatopraxie ne doit pas être confondue avec l’embaumement permanent (inutile aux fins d’exposer un corps pour les cérémonies funéraires), mais qu’il s’agit d’un embaumement temporaire qui garantit une conservation de 10 à 15 jours dans tout type d’environnement, évitant les problèmes liés aux processus de décomposition. . La coopérative française précise que tout corps humain exposé plus de 24 heures ou dont l’exposition débute plus de 18 heures après le décès doit obligatoirement être embaumé.

Il est intéressant de noter que la thanatopraxie est également très utile en médecine légale, puisque, comme le précise l’INIT, avec l’arrêt de la décomposition « les tissus et les lésions se fixent comme dans une préparation histologique, permettant ainsi de mener plus facilement les investigations ». ”. De plus, après exhumation, un cadavre traité permet des analyses plus aisées qu’un cadavre soumis à une décomposition normale. Enfin, la thanatopraxie permet au défunt de « retomber en poussière » en 10 ans, alors qu’avec une sépulture traditionnelle sans aucun traitement, cela peut prendre de 40 à 80 ans, comme l’explique l’INIT.