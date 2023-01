Apple augmente les prix de son service de remplacement de batterie pour les anciens modèles d’iPhone

Si vous avez un iPhone 13 ou un appareil antérieur avec une batterie dégradée, c’est peut-être le meilleur moment pour remplacer la batterie. Sur son site Web, Apple a annoncé que le service de batterie hors garantie pour tous les modèles d’iPhone (à l’exception de l’iPhone 14) augmentera de 20 $.

Par exemple, le service de batterie pour iPhone d’Apple passera de 69 $ à 89 $ à partir de mars. La gamme iPhone 14 n’est pas incluse dans cet ajustement de prix, car elle coûtait déjà 99 $ pour ces modèles dès le départ.

Apple facture actuellement 69 $ pour les nouvelles générations d’iPhone comme l’iPhone 13, l’iPhone 12, l’iPhone 11 et l’iPhone X. L’iPhone SE et l’iPhone 8 et les modèles antérieurs sont facturés 49 $. Ces prix dureront jusqu’à la fin février et augmenteront de 20 $ à compter du 1er mars 2023.

Le remplacement de la batterie Apple peut être effectué dans les points de vente Apple via le Genius Bar, en ligne à l’aide du service de courrier ou chez les revendeurs agréés.

Le magasin de réparation en libre-service est une option alternative pour la réparation officielle de la batterie à l’aide de pièces d’origine, introduite par Apple l’année dernière. Les prix des pièces sur le site en libre-service correspondent actuellement à peu près au coût de le faire via Apple. Vraisemblablement, les coûts de libre-service indiqués augmenteront également au même moment en mars.

Il y a quelques années, en 2018, Apple a considérablement réduit le coût de remplacement des batteries à seulement 29 dollars à la suite du scandale du ralentissement de l’iPhone. Cela faisait partie des excuses pour une mauvaise communication sur la façon dont le logiciel iPhone ajuste les performances du processeur lorsque la batterie se dégrade. Les clients pouvaient faire remplacer leur batterie pour restaurer des performances optimales.

Les prix de remplacement des batteries ont ensuite été fixés au niveau de 69 $ pour 2019 et au-delà, jusqu’à cette dernière annonce d’une augmentation de 20 $.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :