Nos 10 applis pour tenir ses résolutions en 2023 (et arrêter d’appeler son ex après avoir bu)

Boire moins, préserver la planète, arrêter de fumer ou ne pas appeler son ex en état d’ébriété, les applis peuvent devenir d’excellents alliés pour ne pas tomber dans les mauvaises habitudes qu’on aimerait arrêter en 2022.

2023 est arrivé, avec tout son poids de bonnes intentions. La volonté et la détermination ne suffisent souvent pas et après la première semaine on retombe dans la spirale des mauvaises habitudes : fumer, se prélasser sur le canapé, appeler son ex quand on boit trop.

Au-delà de l’abnégation il y a les applis, une solution moins masochiste pour garder le droit chemin. Le suivi des comportements aide à briser et à établir de nouvelles habitudes. Certains proposent des modules pédagogiques et des devoirs, d’autres exploitent les principes de la gamification, avec des objectifs à atteindre que j’encourage à ne plus tomber dans le piège. Ils pourraient donc être de bons alliés. Voici 10 applications pour éradiquer les vices et respecter vos résolutions du Nouvel An.

L’appli pour arrêter de boire trop d’alcool

Reset est une application pour smartphone qui, associée aux traitements standards, aide les patients souffrant de problèmes d’addiction et d’abus d’alcool. A travers le smartphone, le patient décrit son état d’esprit, puis reçoit une assistance en temps réel. La thérapie numérique a été approuvée par la Food and Drug Administration américaine, et a été validée par un essai clinique randomisé, comme c’est le cas pour les médicaments « normaux ».

Pour ceux qui ont besoin de quelqu’un pour surveiller leurs arrières, cependant, A-Chess est parfait qui, à l’aide d’un localisateur GPS, avertit le groupe de récupération si la personne en question se trouve à proximité d’un bar qu’elle fréquentait habituellement. S’il reste trop longtemps immobile près du club, la communauté le contactera pour lui donner force et motivation.

Comment compter la dernière cigarette

Smoke Free est une application gratuite disponible pour Android et iOS. Le plan pour arrêter de fumer est simple, il met tous les avantages de le faire sur papier. Vous devez d’abord entrer le nombre de cigarettes fumées par jour et le prix d’un paquet. L’application configure la mission comme un jeu, et après un temps défini, elle calcule les jours passés sans fumer, l’argent économisé et combien la vie de la personne a été prolongée.

Pour récompenser davantage l’utilisateur, Smoke Free calculera également le niveau d’oxygène et de nicotine dans le sang, le pouls, la fréquence cardiaque et le niveau d’énergie. De plus, chaque jour, il définira de petites missions et enverra des messages personnalisés avec des Gifs de motivation.

Concentrez-vous sans smartphone

Parfois, le smartphone peut être une distraction, c’est pourquoi Forest a étudié une stratégie originale pour motiver la concentration de l’utilisateur. Sur l’application, il est possible d’établir un intervalle de temps, de 10 à 120 minutes, pendant lequel le smartphone ne sera pas utilisé. L’incitation à ne pas tomber dans la tentation sont les arbres.

En fait, l’application vous permet de créer une forêt virtuelle, l’utilisateur peut choisir différents types de plantes, qui poussent lorsque le smartphone n’est pas utilisé. Plus le temps que vous définissez est élevé, plus l’arbre grandira rapidement, et si vous essayez de déverrouiller l’écran avant la fin du temps, les plantes mourront. Forest a également décidé d’investir dans le monde réel, en effet si l’utilisateur atteint un score suffisamment élevé il pourra planter un vrai arbre en choisissant le lieu et le type de plante.

Comment mieux dormir

BetterSleep peut être la bonne solution pour ceux qui ont des problèmes de sommeil ou qui luttent pour suivre une vie irrégulière composée d’heures tardives. Vous devez d’abord entrer quelques informations, les habitudes de sommeil, la difficulté à s’endormir, les rythmes de la journée. En les traitant, l’application pourra créer une carte personnalisée pour l’utilisateur.

Tout d’abord, il fournit une bibliothèque sonore de plus de 200 sons destinés à favoriser le sommeil. De plus, dans l’onglet « Sommeil », il est possible de profiter de la fonction de surveillance du sommeil. L’application pourra ainsi calculer les heures de réveil, le statut REM, et aussi établir d’un point de vue biologique le meilleur moment pour déclencher l’alarme.

Gagner en marchant

Pour gagner, il suffit de bouger. Sweatcoin choisit l’incitation qui fonctionne toujours : l’argent. Il récompense l’activité physique en plein air et en fait l’application ne fonctionne pas à l’intérieur. Tous les 1000 pas vous gagnez une monnaie virtuelle, le sweatcoin (monnaie de la sueur), qui permet à l’utilisateur d’effectuer des achats dans certaines boutiques en ligne. Avec le sweatcoin, vous pouvez acheter des vêtements, des billets d’avion, des livres ou des smartphones. Et il est également possible de convertir des sweatcoins en euros.

Il y a aussi Movecoin, très similaire à Sweatcoin, et parfait pour ceux qui marchent, courent ou utilisent un vélo. Cette appli permet de gagner 10 centimes en movecoin, sa monnaie numérique, pour chaque kilomètre parcouru à pied ou à vélo, chaque épargne est automatiquement créditée par l’appli sur votre portefeuille numérique, la somme peut ensuite être dépensée dans les commerces participants, pour payer services publics, par exemple les tickets de transport, mais aussi pour payer les impôts dans les municipalités italiennes et les institutions membres.

Sauver la planète

A Word est une bonne solution pour apprendre à être plus durable. En effet, l’application propose des contenus sur le thème de la durabilité pour enseigner au jour le jour quels sont les comportements vertueux pour sauvegarder la Terre. Valorisez les petits gestes quotidiens, suivez les améliorations et créez des visualisations métriques pour montrer concrètement les progrès, par exemple la quantité d’eau ou de CO2 économisée, ou les déchets recyclés grâce aux nouvelles habitudes suggérées par l’application.

MaydayEarth est plutôt une application dédiée au signalement et à la géolocalisation des urgences environnementales. Il permet de créer des campagnes pour sauvegarder le territoire. L’utilisateur prend une photo d’un lieu, signale un danger et devient le promoteur d’un événement, par exemple le nettoyage d’une zone. Les personnes qui utilisent l’application voient la campagne et peuvent choisir de rejoindre l’initiative.

Ne pas appeler les ex

Parfois, il n’y a pas de meilleur ami qui puisse arrêter le désastre : appeler votre ex après quelques verres de trop. Et puis intervient Drunk Mode, l’appli conçue pour éviter les figures pathétiques et les appels téléphoniques gênants. Avant de partir, il suffit de paramétrer le mode « ivresse » : vous choisissez les contacts à bloquer et le temps pendant lequel l’application restera active, minimum 3 heures maximum 12.

Si vous tentez d’appeler l’un des numéros sélectionnés, l’application vous proposera des quiz mathématiques à résoudre : « Si vous êtes prêt à désactiver le mode ivre, résolvez l’équation suivante », est le texte qui s’affiche sur l’écran du smartphone. Les énigmes et les puzzles ont été conçus pour être résolus uniquement avec une tête claire. Si vous ne trouvez pas la bonne solution, l’application vous empêchera d’appeler la liste noire des contacts.