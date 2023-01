Orque meurt dans d’atroces souffrances avec le ventre plein de plastique : trouvez-vous une natte et des sacs

Une orque femelle de 5 mètres est décédée après avoir ingéré de grandes quantités de plastique. Avant de mourir, elle a marché jusqu’à un bateau; pour les experts, c’était un « appel désespéré à l’aide »

Le jeune épaulard tué par du plastique. Crédit : Orca Rescue Foundation / Projeto Baleia Jubarte / Facebook

Une jeune orque femelle (Orcinus orque) a été tué au Brésil par la pollution plastique. Une natte enroulée mesurant 89×40 centimètres, plusieurs sacs et autres matières plastiques ont été retrouvés dans son estomac. Rien d’autre dans son tube digestif n’a été récupéré. Cela indique que le magnifique cétacé de 5 mètres de long ne s’était pas nourri depuis un certain temps, comme en témoignent les signes sur son corps, qui est maigre, émacié et plein de parasites. C’est encore un autre mammifère marin horriblement tué par la négligence et la stupidité humaines. Un cachalot a récemment été retrouvé mort au Canada avec 150 kilogrammes de plastique dans son estomac.

La pauvre orque avait été aperçue pour la première fois le 19 décembre, alors qu’elle nageait autour du bateau de quelques plongeurs dans les eaux de Nova Almeida, dans l’État d’Espírito Santo. Le cétacé semblait vouloir jouer avec les personnes à bord, comme en témoigne une vidéo partagée par le projet de recherche brésilien sur les cétacés « Projeto Baleia Jubarte », mais en réalité, comme l’explique à Newsweek le professeur Paulo Rodrigues, un océanographe, le sien était tout sauf l’envie de jouer. Il s’agissait très probablement d’un appel désespéré à l’aide.

En fait, le lendemain de la rencontre, l’orque a été retrouvée morte sur la plage de Costabella Serra di Nova Almedia, le long de la côte est du Brésil. Son corps, en plus d’être ravagé par des jeûnes prolongés, était plein de morsures de requins. La présence de nombreux parasites indique également qu’il ne savait plus bien nager depuis un certain temps, favorisant l’infestation. Une fin atroce pleine de souffrances, dont les causes ont été confirmées lors de l’test d’autopsie réalisé par des biologistes marins et des vétérinaires de l’Institut brésilien Orca. Comme précisé, son estomac était rempli de plastique, le plus gros morceau étant un tapis enroulé de près d’un mètre de long. Il y avait plusieurs sacs et autres débris. Ensemble, ils formaient une masse qui bloquait complètement le tube digestif de l’animal, le condamnant à mourir de malnutrition.

Le Dr João Marcelo Ramos, directeur environnemental de l’institut de recherche, a souligné qu’il n’y avait rien d’autre dans l’estomac de l’orque, on pense donc qu’il n’a pas pu se nourrir depuis longtemps. Les scientifiques sont extrêmement inquiets car, comme l’a déclaré le Dr Lupércio Barbosa, directeur de l’Institut Orca, de grandes quantités de plastique ont été trouvées dans les corps d’autres animaux marins récupérés dans la région. La pollution plastique est une véritable urgence mondiale, avec environ 8 millions de tonnes de déchets qui se retrouvent chaque année dans les mers et les océans du monde. Parmi les principales victimes, il y a précisément les cétacés odontocètes – à dents – tels que les cachalots et les dauphins (les orques sont essentiellement de grands dauphins), qui confondent le plastique avec leur proie. D’autres animaux finissent piégés dans du plastique (filets de pêche en primis) et meurent noyés ou écrasés, causant des blessures atroces. Les baleines, les oiseaux de mer, les poissons et les tortues sont tous des victimes innocentes de notre mauvaise utilisation du plastique.